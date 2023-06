In der Nebenmission „Äquivalenter Tausch“ in Street Fighter 6 sollt ihr für Fälscher Leonardo jeweils zwei Karten, Ringe und Pfeifen finden. Falls ihr Probleme mit dieser Mission habt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte der entsprechenden Items.

Street Fighter Facts

„Äquivalenter Tausch“ starten

Diese Nebenmission wird im Verlauf der vierten Hauptmission der World Tour verfügbar. Ihr könnt sie zentral in Metro City auf der Überführung bei Fälscher Leonardo starten. Er bittet euch, jeweils zwei Karten, Pfeifen und Karten zu finden.

Bei dieser Mission werden euch anders als sonst keine Missionsziele auf der Karte markiert. Um die gesuchten Gegenstände zu finden, müsst ihr in bestimmten Bereichen von Metro City nach Passanten Ausschau halten, die ein Beutel-Symbol mit Fragezeichen im Inventar haben, wenn ihr sie inspiziert.

Diesen Passanten müsst ihr mit acht Kicks treffen, dann bekommt ihr eine Pfeife (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Erfüllt dann die entsprechende Heruasforderung im Kampf gegen sie, um das Item zu bekommen. Entsprechende NPCs mit gesuchten Items tauchen zufällig auf und ihr müsst immer erst ein bisschen suchen, bis euch welche über den Weg laufen. Sie befinden sich nie an der gleichen Stelle.

Karten finden

Karten könnt ihr bei NPCs finden, die sich am Beat Square aufhalten. Dies ist das Gebiet, in dem die World Tour beginnt.

Karten findet ihr bei NPCs am Beat Square (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pfeifen finden

Pfeifen bekommt ihr von NPCs, die sich in Chinatown aufhalten. Rund um den Bereich, wo sich Chun-Li aufhält.

Pfeifen findet ihr bei NPCs in Chinatown (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ringe finden

Ringe tragen NPCs im Bayside Park im Süden von Metro City bei sich.

Ringe findet ihr bei NPCs im Bayside Park (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr zwei Einheiten von jedem Gegenstand gefunden habt, könnt ihr zu Fälscher Leonardo zurückkehren und bekommt als Missionsbelohnung die Offiziersmütze für euren Charakter.

