Bei einer Telekom-Störung muss man abwarten oder die Telekom-Störungsstelle kontaktieren Aber gerade wenn das Internet und Telefon nicht funktionieren, ist es auch schwer, an Informationen zu kommen. GIGA hat die Möglichkeiten zusammengestellt, sie zu erreichen.

Es gibt verschiedene Methoden, die Telekom Störungsstelle zu erreichen. Allerdings setzen sie voraus, dass man zumindest telefonieren oder ins Internet kommen kann. Aber genau das geht ja meist nicht, wenn es zu einer Telekom-Störung gekommen ist! Die Störungsstelle ist für Probleme mit Telefon-Anschlüssen zuständig. Ihr könnt sie telefonisch erreichen, eine E-Mail schreiben und gleich online eine Störungsmeldung absetzen. In jedem Fall werden die Kundendaten benötigt. Wer Zugang zum Internet hat, kann die Störungsstelle der Telekom auch über die Adresse https://www.facebook.com/telekomhilft oder https://twitter.com/Telekom_hilft kontaktieren.

Telekom-Störung online melden

Die Telekom hat eine spezielle Seite für Probleme mit ihren Produkten eingerichtet. Hier gibt es Hilfe bei Telekom-Störungen. Unter anderem hat der Kunde dort die Möglichkeit, der Telekom-Störungsstelle eine Störung direkt online zu melden. Wahlweise mit Anmeldung im Kundenkonto mit E-Mail-Adresse und Passwort, oder auch ohne vorherige Anmeldung. In jedem Fall werden die Anschlussnummer und die Kundennummer benötigt.

Telekom-Störungen online sehen und melden

Hier gibt es auch eine erste Hilfe zur Problemlösung, in der man schrittweise durch verschiedene Problemstellungen geführt wird, um dann eine Lösung vorgeschlagen zu bekommen. Dort könnt Ihr auch den aktuellen Stand einer Telekom-Störung einsehen. Wenn das nicht hilft, könnt Ihr die Störungsstelle auch direkt kontaktieren. Die führt dann erst einmal automatisch Messungen durch, um eine Störung zu verifizieren. Auf der Seite gibt es auch einen Chat, über den ihr eure Störung bei der Telekom melden könnt.

Eine Telekom-Störung telefonisch melden

Wer eine Telekom-Störung telefonisch melden will, muss sich an die richtige Störungsstelle der Telekom wenden. Es gibt mehrere verschiedene kostenlose Kontakt-Telefonnummern. Diese sind rund um die Uhr an jedem Tag erreichbar.

Zielgruppe Nummer der Hotline Für Privatkunden 0800 - 330 1000 Für Selbständige und Kleinfirmen 0800 - 330 1300 Für Großunternehmen 0800 - 000 28 70 Kundenservice Mobilfunk 0800 - 330 2202 oder 2202 aus dem Handynetz. Kontakt per Fax 0800 - 33 0 1009

Bei der telefonischen Meldung einer Telekom-Störung fragt der Service der Telekom Störungsstelle verschiedene Daten ab, die Ihr Euch teilweise vorher raussuchen müsst:

Ihr benötigt Vorwahl und Rufnummer des gestörten Anschlusses.

und des gestörten Anschlusses. Außerdem benötigt ihr eure Kundennummer. Diese steht rechts oben auf jeder Rechnung. Habt Ihr die Option Rechnung-Online aktiviert, so könnt Ihr im Zweifelsfall mal Euer E-Mail-Konto danach durchsuchen. Die Telekom sendet die Rechnungen in dem Fall jeden Monat als PDF-Datei.

Telekom-Störung per E-Mail melden

Die Telekom bei einer Störung per E-Mail zu erreichen, ist nicht ganz so einfach denn die Störungsstelle hat keine konkrete E-Mail-Adresse. Stattdessen erreicht Ihr sie über ein E-Mail-Formular. Dieses Formular wird zwar als Kontaktmöglichkeit angeboten, doch fehlt in den auswählbaren Themen sogar der Auswahlpunkt Störung.

Ihr könnt die Telekom aber über die Twitter-Seite https://twitter.com/Telekom_hilft per E-Mail kontaktieren.

Ihr könnt es stattdessen über Beschwerde versuchen. Im Zweifelsfall ist es also vermutlich am besten, die Telekom-Störung online zu melden.

Für Mobilfunk-Probleme hat die Telekom eine eigene Seite eingerichtet. Auch hier gibt es verschiedene Kontaktoptionen. Ist die Telekom für euch keine Option mehr, geben wir euch Tipps, wie ihr euren Telekom-Vertrag kündigen könnt und was ihr bei der Kündigungsfrist beachten solltet.

