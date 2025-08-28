Drillisch-Hotline: So erreicht ihr den Support per Telefon, Mail und Formular

Wer einen Mobilfunkvertrag bei Drillisch oder einer der zahlreichen Marken wie winSIM, PremiumSIM, sim.de oder SimplyTel abgeschlossen hat, steht manchmal vor der Frage: Wie erreiche ich die Drillisch Hotline? Gerade bei Problemen mit Rechnung, Tarif oder SIM-Karte ist ein direkter Kontakt zum Kundenservice wichtig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zur Servicewelt bei Drillisch

Die Drillisch-Hotline ist je nach Marke und Anliegen unterschiedlich erreichbar. In der Regel findet ihr die passende Telefonnummer direkt im Kundenbereich oder auf der Website des jeweiligen Anbieters. Typischerweise gibt es Hotlines für Bestandskunden, die sich um Vertragsfragen kümmern, und spezielle Nummern für Interessenten, die sich beraten lassen möchten.

Anzeige

Drillisch-Hotline, E-Mail und Kontakt-Infos

Hotline 06181 7074 070 Fax 06181 7074 063 E-Mail kontakt@drillisch-online.de Login service.drillisch-online.de

Anzeige

Die Service-Hotline ist täglich von 6 bis 22 Uhr besetzt. Tipp: Wenn ihr eure SIM-Karte sperren lassen wollt, nutzt die Sperr-Hotline: 06181 7074 044

Alle Vertragsdaten und Services zum Tarif kann man online in seinem Kundenkonto verwalten. Dafür benötigt ihr euren Benutzernamen und das Online-Passwort. Hier geht es zum Login. Alle Funktionen erreicht ihr auch in der Servicewelt über die App für Android und iOS:

Drillisch Online Servicewelt Drillisch Online GmbH

Drillisch Online Servicewelt Drillisch Online GmbH

Darüber lassen sich viele Anliegen rund um Tarifwechsel, Datenvolumen, Netz oder Rechnungen selbstständig erledigen. Ihr spart euch dabei die Hotline-Warteschleife. Wenn es jedoch schnell gehen muss, etwa bei einer SIM-Sperrung nach Verlust, ist der direkte Weg über die Drillisch-Hotline die beste Wahl.

Anzeige

Postadresse

Falls ihr euer Anliegen schriftlich einreichen wollt, nutzt diese Postadresse:

Drillisch Online AG

Ein Unternehmen der Drillisch AG

Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5

D - 63477 Maintal

Drillisch: Kundenservice erreichen

Habt ihr einen Mobilfunktarif bei einem anderen Drillisch-Anbieter, solltet ihr die entsprechenden Kontaktwege nutzen, zum Beispiel diese hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.