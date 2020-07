Amazon-Prime-Video-App für Windows 10 – endlich verfügbar

Die Amazon Prime Video gibt es als App für alle möglichen Betriebssystem und Geräte. Nach langer Zeit reicht Amazon endlich die Prime-Video-App für Windows 10 nach. Damit könnt ihr jetzt auch am PC Filme und Serien bei Amazon Prime Video downloaden. GIGA zeigt euch, wie das geht!

Zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2020) existiert die Amazon-Prime-Video-App für Windows 10 zwar schon, ist aber noch nicht offiziell verfügbar und im Microsoft Store auch noch nicht zu finden. Doch mit dem richtigen Link könnt ihr die App jetzt schon downloaden und nutzen.

Die Amazon-Prime-Video-App für Windows 10 downloaden

Amazon Prime Video: Eine App für Windows 10!

Da die App schon verfügbar ist und gut funktioniert, ist damit zu rechnen, dass sie bald offiziell freigegeben wird. Der Link zur App führt euch zur Webseite des Microsoft Stores und ein Klick auf „Herunterladen“ dann in eure Store-App. Dort könnt ihr „Amazon Prime Video for Windows“ dann installieren.

Anschließend müsst ihr euch nur noch anmelden und dann könnt ihr an eurem PC Videos sehen und sogar Filme und Serien bei Amazon Prime downloaden. Dazu wählt ihr einen Film oder eine Serienfolge an und findet dann neben den jeweiligen „Play-Buttons“ auch einen zum Download.

Leider lässt sich der Download-Ort nicht ändern. Filme werden auf Laufwerk C gespeichert. Falls es sich dabei um eine „kleine SSD“ handelt, müsst ihr gelegentlich die Downloads löschen. Theoretisch könnte Windows die App verschieben, aber Amazon lässt das nicht zu und erzwingt die Installation auf einem Systemlaufwerk. Auch in Windows den Speicherort von Apps zu ändern bringt in diesem Fall nichts, weil vor der Installation trotzdem wieder Laufwerk C angewählt werden muss.

Amazon Prime Video: Filme und Serien am PC downloaden

Es wurde auch Zeit, dass Amazon endlich eine App für seinen Videoservice anbietet. Denn dadurch könnt ihr nun auch Filme aufs Laptop oder den Desktop-PC downloaden und ansehen, wenn ihr keine Datenverbindung habt. So könnt ihr euer Amazon-Konto auch auf einer Reise oder in Unterkünften mit schlechtem Internetanschluss nutzen.

Nachdem ihr die App heruntergeladen und installiert habt, solltet ihr euch zuerst in den Einstellungen die Downloadqualität anpassen. Je nach Anspruch und Festplattenplatz könnt ihr zwischen den Einstellungen „Gut“, „Besser“ und „Am besten“ wählen. Der Platzbedarf schwankt dabei pro Film im Mittelwert zwischen 0,5 und 2,4 Gigabyte. Diese Einstellung erreicht ihr mit einem Klick auf das Zahnrad-Icon links unten. Dort könnt ihr ebenfalls festlegen ob ihr Downloads auch über eine mobile Datenverbindung zulassen wollt.

Anschließend ist der Download ganz einfach: Ihr sucht euch unter euren Einkäufen oder der Kategorie „Enthalten in Prime“ einen Film oder eine Serien-Episode aus und klickt dann entweder auf den Button „Herunterladen“ oder das entsprechende Icon neben dem Episodentitel. Nach dem Download könnt ihr alle heruntergeladenen Filme unter dem Menüpunkt „Downloads“ verwalten sie starten oder löschen.

Überblick über das Amazon Video-Angebot

Mit Amazon Video können Filme und Serien über den Webbrowser, Apps für Smartphones und Tablets sowie Smart-TV und TV-Zubehör angesehen werden. Dies ist nicht nur im Einzelabruf möglich, sondern auch im verhältnismäßig kostengünstigen Rahmen des Prime-Abos. Weiteres zu dem Streamingdienst in unserer folgenden Vorstellung:

Was ist Amazon Video beziehungsweise Amazon Prime Video?

Amazon Video ist ein Video-on-demand-Dienst. Filme können über das Internet gestreamt werden – legal natürlich. Dies geschieht direkt von der Amazon-Webseite aus, über Apps für iOS und Android, über Fire TV sowie diverse Smart-TV oder Blu-ray-Player. Eine Internetverbindung mit vernünftiger Bandbreite ist Voraussetzung.

Der Versandhändler führt sein gesamtes Streaming- und Leih-Angebot für Filme und Serien unter dem Oberbegriff Amazon Video. Es wird unterteilt in:

Amazon Prime Video : Hier sind die Filme und Serien gelistet, die im Rahmen des Prime-Abos ohne Zusatzgebühren angesehen werden können – eine Film-Flatrate.

: Hier sind die Filme und Serien gelistet, die im Rahmen des Prime-Abos ohne Zusatzgebühren angesehen werden können – eine Film-Flatrate. Kaufen und Leihen: Hier können die Filme und Serien für das Streaming gekauft und für den Einzelabruf ausgeliehen werden, ohne Abo.

Den Begriff „Instant“ (Amazon Instant Video, Prime Instant Video und Instant Video Shop) hat Amazon damit aus seinen Bezeichnungen gestrichen.

Was kostet Amazon Video?

Im Einzelabruf in HD-Qualität kosten die neusten Filme 11,99 Euro bis 16,99 Euro, eine Ausleihe (48 Stunden) kommt meist auf 4,99 Euro. Ältere Filme sind deutlich günstiger.

Trotz gestiegener Kosten ist das Prime-Abo eine interessante Option – zumindest für den, der nicht aktuelle Filme sehen muss. In Prime Video fehlen nämlich die aktuellsten Blockbuster und auch einige weitere Titel. Für 69 Euro pro Jahr (im ersten Jahr 49 Euro) inklusive weiterer Versand- und Streaming-Vorteile bekommt man jedoch einen umfangreichen Katalog, mit dem andere Streamingdienste preislich nicht mithalten können.

Apps für Amazon Video

Amazon Video für iPhone und iPad

Auf iPhone und iPad nutzen wir das Angebot über eine eigene App. Sie unterstützt AirPlay, somit können wir Amazon Instant Video auf Apple TV ansehen.

Amazon Instant Video – Download der App für Android

Die App für Android gibt es im App-Store von Amazon:

Was ist Lovefilm DVD-Verleih?

Neben dem Filmstreaming führt Amazon den DVD-Versand des vor einigen Jahren einverleibten Anbieters Lovefilm weiter, bei dem DVDs und Blu-rays über den Postweg verliehen werden.

So funktioniert der DVD-Verleih:

Auf der Amazon-Webseite legt man eine Wunschliste mit mehreren Filmtiteln und unterschiedlichen Prioritäten an. Lovefilm versucht, die DVD oder Blu-ray mit der höchsten Priorität zuerst zuzuschicken. Nach dem Ansehen wirft man sie in einem Umschlag in den Briefkasten. Wenn sie bei Lovefilm angekommen ist, wird die nächste Disc zugeschickt.

Lovefilm DVD-Verleih in der Praxis:

Der DVD-Verleih mag etwas kompliziert klingen. In der Praxis hat Lovefilm den Ablauf aber recht gut gelöst. Die DVD wird in einem Umschlag zugeschickt, der gleichzeitig als Rückumschlag dient. Adresse etc. sind bereits aufgedruckt. Portokosten fallen nicht an. Man muss also nur die Scheibe einstecken und den Umschlag zukleben.

Durch den Postweg kann man im Prinzip maximal zwei DVDs pro Woche erhalten – man wird also nicht jeden Abend einen neuen Film ansehen können. Die Wünsche berücksichtigt Lovefilm recht gut. Bei neuen, heiß begehrten Filmen gibt es allerdings manchmal Titel, die nicht an erster Stelle der Wunschliste stehen. Mit Preisen ab 6,99 Euro (maximal zwei Disks pro Monat) kann der Dienst aber preislich nicht mit lokalen Videotheken mithalten.

Zum Thema:

