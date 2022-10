Wenn ihr euch aktuell ein neues Samsung-Handy kaufen, aber nicht viel Geld dafür ausgeben wollt, dann könntet ihr morgen bei Aldi zuschlagen. In den Filialen von Aldi Süd und Nord wird bald das Galaxy A04s mit großem Akku angeboten. Der Preis ist sehr attraktiv.

Samsung Galaxy A04s bei Aldi im Angebot

Bei Aldi Süd und Nord könnt ihr ab dem 20. Oktober 2022 das Samsung Galaxy A04s günstiger kaufen. Im Prospekt wurde der Preis endlich geflüftet. Er fällt mit 129 Euro attraktiver aus, als zunächst erwartet (bei Aldi anschauen). Bei Aldi Talk kostet das Handy nämlich 139 Euro (bei Aldi Talk anschauen). Andere Händler verlangen deutlich über 160 Euro. Das Angebot von Aldi ist also sehr gut.

Wie üblich bekommt ihr das Samsung Galaxy A04s mit einer Aldi-Talk-SIM-Karte, die ein Guthaben von 10 Euro besitzt, sodass ihr direkt loslegen könnt. Im Lieferumfang befindet sich sogar noch ein Netzteil. Das ist heutzutage bei Samsung keine Selbstverständlichkeit. Ihr habt also keine zusätzlichen Kosten. Da der Verkauf nur in den Filialen von Aldi Nord und Süd stattfindet und der Preis so gut ist, solltet ihr früh genug da sein, um ein Handy zu erhalten.

Auch für dieses Samsung-Handy dürfte es Android 13 als Update geben:

Was leistet das Samsung Galaxy A04s?

Das Samsung Galaxy A04s ist ein solides Einsteiger-Handy mit überzeugender Hardware zum günstigen Preis. Es besitzt ein 6,5-Zoll-Display, das 90 Hz unterstützt. Dazu gibt es einen 8-Kern-Prozessor, dem 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzter lässt sich per microSD-Karte erweitern und trotzdem könnt ihr noch zwei Nano-SIM-Karten für die Dual-SIM-Funktion verwenden. Der Akku misst stolze 5.000 mAh, was für eine sehr lange Laufzeit sorgen dürfte. Es gibt eine Triple-Kamera mit 50 MP, einen Fingerabdrucksensor an der Seite und ihr könnt sogar noch klassische Kopfhörer anschließen. Als Betriebssystem läuft Android 12 auf dem Handy. Updates dürfte es sicher einige Jahre geben.