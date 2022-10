Wer auf der Suche nach einem günstigen Fernseher-Upgrade ist, der sollte gerade mal bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr zum Prime Day einen riesigen 4K-TV von Samsung zum Schnäppchenpreis. Wir haben die Details für euch.

Amazon: 70-Zoll-Samsung-Fernseher für 629 €

Den wuchtigen 70-Zoll-Giganten Samsung Crystal UHD TV 4K AU7199 gibt es bei Amazon nur am Prime Day (11. - 12. Oktober) zum absoluten Knallerpreis von 629 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Wer sich also gerade nach einem großen TV umschaut, könnte hier fündig werden.

Samsung GU70AU7199UXZG (70 Zoll) Statt 849 Euro: Smart-TV mit 70 Zoll mit 4K-Auflösung, HDR, Bluetooth, WLAN. Anschlüsse: 3x HDMI, 1x USB, 2x Antenne. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2022 14:50 Uhr

Was taugt der Samsung Crystal AU7199 4K-TV?

Die Smart-TV-Oberfläche des Samsung ist gut gefüllt und beinhaltet die zu erwartenden Apps, Mediatheken und Streamingdienste. Natürlich sind Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Co. bereits vorinstalliert. Ein einzelner Triple-Tuner sorgt allerdings dafür, dass es beim TV-Programm weder möglich ist, das laufende Programm zu pausieren, noch einen Sender aufzunehmen. Der Tuner ist dafür aber schnell, Sender wechseln innerhalb von 1 - 2 Sekunden. Der TV ist mit Alexa kompatibel und kann so auch per Stimmsteuerung bedient werden.

Das verbaute 4K-Display unterstützt HDR und stellt den erweiterten Farbraum mit über einer Milliarde Farben dar. Die vergleichsweise geringe Leuchtkraft sorgt allerdings dafür, dass das volle HDR-Potenzial nicht immer ausgeschöpft werden kann. Hier müsste man dann doch zu QLED- oder OLED-Geräten greifen, welche allerdings natürlich noch einmal eine Ecke teurer sind.

Was OLED kann und ob es das Richtige für euch ist, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Der TV lohnt sich dennoch für alle, die einen wirklich riesigen Fernseher haben wollen, der im Vergleich nicht allzu viel kostet. Man bekommt ein 4K-Panel und kann so gut wie alle Streaming-Dienste erreichen oder herunterladen – einem tollen Streaming- und TV-Genuss steht also kaum etwas im Wege.

Die technischen Details im Überblick

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

HDR und 60 Hz

Bildschirmdiagonale: 70 Zoll (177,8 cm)

Google-Assistant und Chromecast integriert

Triple Tuner: DVB-C/S2/T2 HD

Anschlüsse: 3× HDMI 2.0, 1× USB, CI+, Antenna In (RF), Digital Optical Audio Output, LAN

Modellnummer: GU70AU7199

Abmessungen: 155,62 x 98,81 cm

