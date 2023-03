Wem das bisherige Sortiment an Tiefkühlpizzen im Supermarkt zu langweilig geworden ist, der bekommt kreativen Nachschub. So hat Klaas Heufer-Umlauf schon Ende Januar in seinem Freitags-Podcast eine „Baywatch Berlin Pizza“ angekündigt. Inzwischen ist die Pizza in vielen Läden erhältlich. Wo gibt es die Pizza und was ist daran so besonders?

Netzkultur Facts

Nachdem bereits vor kurzem eine „Super Mario Pizza“ veröffenlicht wurde und Capital Bra mit der „Gangstarella“ bereits seit langem sein Pizza-Sortiment anbietet, gibt es nun eine weitere TK-Pizza abseits der Standardmarken. Die Baywatch-Berlin-Pizza von Edeka vertrieben und sollte in den meisten Filialen inzwischen verfügbar sein.

Baywatch Berlin: Tiefkühl-Pizza von Klaas, Thomas Schmidt & Jakob Lundt

Im Webangebot des Unternehmens findet ihr die Ankündigung zum Produkt. Nachdem Klaas Heufer-Umlauf seine Podcast-Kollegen Thomas Schmitt und Jakob Lundt Mitte Januar mit der Ankündigung der „Baywatch Berlin Pizza“ überrascht hat, gab es in der Episode vom Freitag, den 3. Februar neue Informationen dazu.

Die Pizza gibt es im Tiefkühlregal der Edeka-Supermärkte.

Zusätzlich könnt ihr sie in Filialen von Marktkauf und Netto finden.

Thomas Schmidt, Jakob Lundt und Klaas Heufer-Umlauf berichten in der Podcast-Folge „Der 183 Millionen-Dollar-Mann“ von ihrem Besuch in der „Pizzafabrik“. In der Ausgabe erzählen sie, wie sie den Verantwortlichen ihre Geschmackswünsche mitgeteilt haben.

Ihr findet die Baywatch-Berlin-Pizza als Variante „Salami mit Trüffel-Öl“ und als vegetarische Margherita-Sorte.

Anders als bei den meisten anderen Tiefkühl-Pizzen gibt es auf der Verpackung kein Bild von der Speise. Darauf machen Klaas und Co. auch in ihrem Podcast aufmerksam. Gleichzeitig fordern sie Zuhörer dazu auf, eigene Fotos von der zubereiteten Teigmahlzeit auf ihren Social-Media-Kanälen hochzuladen, um das Versäumnis zu umgehen. So sieht die Baywatch-Berlin-Pizza aus:

Baywatch Berlin Pizza: Hier gibt es sie

Im Instagram-Kanal von „Junkfoodguru“ gibt es bereits ein Foto der Verpackung zu sehen.

In den meisten Edeka-Märkten sollten die Pizzen in den Geschmacksrichtungen „Million Dollar Salami“ (mit Mozzarella, Gran Padano und Trüffel-Öl) sowie „Golden Margherita“ (mit Mozzarella und halb getrockneten, marinierten Cherry-Tomaten“) mittlerweile erhältlich sein. Der Preis liegt bei 4,99 Euro. Auf der Rückseite der Packung findet ihr einen QR-Code. Einmal eingescannt, könnt ihr euch anhören, was Klaas, Schmitti und Jakob zur Pizza zu sagen haben. So müsst ihr die Pizza nicht alleine verspeisen, sondern könnt euch akustisch von den Podcastern begleiten lassen. Es gibt verschiedene QR-Codes, man kann also unterschiedliche Geschichten hören.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Habt ihr die Pizza schon entdeckt? Wenn ja, wie ist euer Geschmacksurteil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.