Bekannte Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Motorola bieten Smartphones bis 400 Euro an, bei denen man auf eine zukunftssichere Ausstattung, wie 5G, NFC und mehr, nicht verzichten muss. Welche Modelle sich wirklich lohnen, erfahrt ihr in unserer GIGA-Übersicht.

Xiaomi Facts

Ein neues Handy muss her, das aber nicht zu viel kosten soll? Und Features wie 5G, NFC, ein flotter Prozessor und so weiter dürfen auch nicht fehlen? Dann muss man nicht mehr in der Oberklasse suchen. Marken wie Samsung, Xiaomi und Motorola haben Smartphones bis 400 Euro auf den Markt gebracht, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Wir haben uns einige Handys näher angeschaut und stellen euch unsere 4 Empfehlungen vor.

Smartphones bis 400 Euro: Alles auf einen Blick Premium-Tipp Das Motorola Moto G200 (390 Euro bei MediaMarkt) ist mit viel Leistung ausgestattet und zum Zocken geeignet.

Das (390 Euro bei MediaMarkt) ist mit viel Leistung ausgestattet und zum Zocken geeignet. Preis-Tipp Bei dem Samsung Galaxy A33 5G (275 Euro bei Amazon) gibt es zu der guten Kamera-Leistung einen optischen Bildstabilisator obendrauf.

Bei dem (275 Euro bei Amazon) gibt es zu der guten Kamera-Leistung einen optischen Bildstabilisator obendrauf. Beim Realme GT Neo 2 (350 Euro bei Amazon) kann man sich auf den Akku verlassen.

(350 Euro bei Amazon) kann man sich auf den Akku verlassen. Im Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (350 Euro bei Saturn) versteckt sich unter dem wasserdichten Gehäuse zukunftssichere Technik.

Motorola Moto G200 5G: Für mehr Entertainment

Mit dem Moto G200 wird es nicht langweilig (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

Reaktionsschnelles Display

IP52-Zertifizierung

Starkes SoC

Nachteile:

Mäßige Kamera

Keine Speicherweiterung

Das Motorola Moto G200 macht für einen Preis von 400 Euro (bei MediaMarkt ansehen) eine wirklich gute Figur. Obwohl es ein LC-Display besitzt, wodurch es im Vergleich zu AMOLED-Panels unter anderem Schwächen bei Schwarzwerten und Blickwinkelstabilität hat, punktet es vor allem mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Im GIGA-Test zum Moto G200 hat das Smartphone schnell reagiert, was nicht nur in der alltäglichen Nutzung sehr angenehm ist, sondern auch beim Gaming seine Vorteile hat.

Bezüglich der Robustheit erhielt das Moto G200 nur eine niedrige IP52-Zertifizierung, wodurch es immerhin gegen Staub und Tropfwasser geschützt ist. Wie bei den anderen Modellen in unserer Übersicht muss man auf einen Klinkenanschluss und kabelloses Laden verzichten, ebenso wurde kein Micro-SD-Slot integriert. Und auch bei der Kamera ist man auf gute Lichtverhältnisse angewiesen.

Betriebssystem Android 11 Display 6,8 Zoll LC-Display

2.460 x 1.080 Pixel

144 Hz SoC Snapdragon 888+ RAM 8 GB Interner Speicher 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

108 MP Hauptkamera

13 MP Ultraweitwinkel

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten 5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

IP52 (Schutz vor Staub und Tropfwasser)

Ihr seid euch beim Smartphone-Kauf generell noch unsicher? Dann hilft euch unser GIGA-Ratgeber weiter:

Samsung Galaxy A33 5G: Vom Vorgänger gelernt

Mit seiner Rückseite erinnert das Samsung Galaxy A33 an das Galaxy A53 (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

5G-Mobilfunk

Flottes SoC

IP-Zertifizierung

Nachteile:

Kein induktives Laden

Anfang 2021 hat Samsung mit dem Galaxy A32 5G ein günstiges Mittelklasse Smartphone auf den Markt gebracht, dass jedoch einige Schwächen aufwies, wie wir auch im GIGA-Test beschrieben. Ein Jahr später hat Samsung mit dem Nachfolger Galaxy A33 (bei Amazon ansehen) diese ausgemerzt: Das 5G-Smartphone hat endlich ein AMOLED-Display, nicht mehr nur LC-Technologie. Dadurch kommen Farben besser zur Geltung, ebenso Schwarzwerte. Und ein weiterer Bonus: Bei der Kamera profitieren wir von einem optischen Bildstabilisator. Bei Bewegungen verwackeln die Aufnahmen also weniger.

Statt des vorherigen Mediatek-Prozessors schlägt im Samsung Galaxy A33 als System on a Chip der Exynos 1280, der auch im höherpreisigen Galaxy A53 verbaut wurde. Hier bekommen wir also ein ganzes Stück mehr Leistung. Zudem bleibt Samsung bei dem Galaxy A33 der IP-Zertifizierung treu: Das Smartphone ist vor Staub und längerem Untertauchen geschützt.

Betriebssystem One UI 4.1 basierend auf Android 12 Display 6,4 Zoll-Super-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

90 Hz SoC Exynos 1280 RAM 6 GB Interner Speicher 128 GB (erweiterbar) Kamera 13 MP Frontkamera

48 MP Hauptkamera mit OIS

8 MP Ultra-Weitwinkel

5 MP Telemakro-Kamera

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP67 (staubdicht und Schutz bei kurzzeitigem Untertauchen)

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor

Realme GT Neo 2: Starke Leistung und starker Akku

Gerade das neongrüne Realme GT Neo 2 erinnert an einen Sportwagen (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

5G-Mobilfunk

Überragende Performance

Ordentliche Kamera-Qualität

Starker Akku

Nachteile:

Keine IP-Zertifizierung

Speicher nicht erweiterbar

Unser nächstes Handy klingt wie ein Sportwagen: Realme hat mit dem GT Neo 2 5G ein Smartphone auf den Markt gebracht, das trotz seiner wirklich bemerkenswerten Ausstattung recht wenig kostet. Ihr bekommt ein 5G-fähiges Smartphone bis 400 Euro (bei Amazon ansehen), das mit einem starken System-on-a-Chip (SoC) glänzt – auch wenn im Vergleich zum obigen Motorola noch etwas Luft nach oben ist.

Die Kamera des Realme-Smartphones macht auf dem Papier einen guten Eindruck. Dennoch würde ein optischer Bildstabilisator das Bild abrunden. Die Akkuleistung des GT Neo 2 übertrifft die des originalen Realme GT, wobei unser Redakteur Peter in seinem Test zum Realme GT bereits dessen Akkuleistung gelobt hat. Auf induktives Laden sowie eine IP-Zertifizierung hinsichtlich der Wasserdichtigkeit muss man in der bisherigen GT-Reihe jedoch verzichten.

Betriebssystem realme UI 2.0 basierend auf Android 11 Display 6,62 Zoll-AMOLED-FHD+

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 870 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 bis 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

8 MP Weitwinkelkamera

2 MP Makrokamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten 5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Für viele Smartphones gibt es bereits Android 12. Welche Neuerungen das Update mit sich bringt, erfahrt ihr in unserem GIGA-Video:

Android 12: Das hat sich geändert Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Top-Handy zum Spitzenpreis

Das Redmi Note 11 Pro und Note 11 Pro Plus sehen sich zum Verwechseln ähnlich (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

AMOLED-Display

5G-Technologie

IP53-Zertifizierung

Nachteile:

Kein induktives Laden

Kein optischer Bildstabilisator

Wenn es um Smartphones bis 400 Euro geht, ist Xiaomi derzeit in aller Munde. Somit überrascht es nicht, dass wir den Hersteller in unserer Liste führen. Unser Redakteur Peter hatte bereits im Mai 2021 das Redmi Note 10 Pro getestet mit dem Fazit, dass es ein sehr gutes Gesamtpaket abliefert. Bei dem Nachfolger, dem Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (bei Saturn ansehen) zieht sich der Eindruck weiter.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger besticht das Redmi Note 11 Pro mit einem 5G-Modem und einem aktuelleren Prozessor. Obwohl sich beim Arbeitsspeicher und Display an dem Redmi Note 10 Pro orientiert wurde, überzeugt das neue Xiaomi-Handy mit einer flüssigen Performance, die auch das ein oder andere Spiel mit angepassten Einstellungen ermöglichen sollte. Ebenso kann man bei der Kamera die gleiche Leistung erwarten, Xiaomi verzichtet jedoch bei dem Redmi Note 11 Pro auf das Telemakro-Objektiv.

Ansonsten kann man sich auf einen starken Akku einstellen, der einen sicher durch ein bis zwei Tage bringt. Abermals rundet die IP53-Zertifizierung, also ein (geringer) Schutz vor Wasser und Staub) das Modell ab.

Betriebssystem MIUI 13 basierend auf Android 11 Display 6,67 Zoll-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 695 RAM 6 bis 8 GB Interner Speicher 64 bis 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

108 MP Weitwinkel

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Kamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP53 (Schutz vor Staub und Sprühwasser)

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

Hybrid-Slot für SIM- oder Micro-SD-Karte

Weitere Smartphones aus anderen Preisklassen findet ihr in diesen Übersichten:

Smartphones bis 400 Euro: So haben wir ausgewählt

In der Preisklasse bis 400 Euro tummeln sich viele Smartphones. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind unten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

Verwendete Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2022)

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

Mit unserer Recherche wollen wir bei GIGA euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Ein Hinweis zu den Preisen: Die meisten Android-Smartphones sind starken Preisschwankungen unterworfen, insbesondere in den ersten 6 Monaten nach Marktstart fallen diese am schnellsten. Auch Deal-Events wie Prime Day, Black Friday und Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

Ihr sucht noch nach dem richtigen Handy? Dann hilft euch unser Handy-Berater weiter:

Welches Handy soll ich kaufen? Frag unseren interaktiven Smartphone Kaufberater!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).