Bolt führt in seinem Angebot mittlerweile nicht nur E-Scooter und E-Bikes auf, auch Taxis und andere Ride-Hailing-Dienstleistungen finden sich mittlerweile in der App. Wie viel ihr für diese Services zahlt, lest ihr in diesem Ratgeber.

Ride-Hailing von Bolt: Kosten von Taxi und Co.

Das estnische Unternehmen Bolt bietet diesen Dienst seit 2021 in Deutschland an. „Ride Hailing“, zu Deutsch „Fahrt herbeirufen“, beschreibt das Konzept, nachdem Unternehmen wie Uber, Lyft und auch Bolt funktionieren. Online könnt ihr über die App des jeweiligen Anbieters einen Fahrer zu euch bestellen, der euch zu eurem Ziel bringt.

Bei Bolt funktioniert das folgendermaßen: Öffnet ihr die App, seht ihr nicht nur die Karte, auf der E-Scooter und E-Bikes mitsamt Ladestatus angezeigt werden, sondern auch eine Leiste, über die ihr euer Ziel eingeben könnt. Darunter finden sich beliebte Orte in eurer Gegend.

Habt ihr euren Zielort eingetippt, werden euch vier verschiedene Optionen zu abweichenden Preisen angeboten. Wie auch bei Uber unterscheiden sich Bolt, Taxi, Premium und XL nach Komfort und der Anzahl Sitzplätzen. Ist eine Option nicht verfügbar, weil alle Fahrer unterwegs sind, erscheint sie ausgegraut mit dem Zusatz „besetzt“. Direkt unter der Art von Dienstleistung seht ihr außerdem die Entfernung zum nächsten Fahrer.

Die Fahrpreise variieren je nach Nachfrage und Standort. Ihr zahlt außerdem für den Weg des Fahrers zu euch, das bedeutet, dass ihr außerhalb des Stadtzentrums mehr zahlt als an Orten, wo regelmäßig Fahrgäste abgesetzt werden. Bei Taxen passt sich der Preis nach der Fahrt an das Taxameter an.

Fahrzeug Taxi Bolt Premium XL Kosten f. Wartezeit 0,00 €/min 0,28 €/min (Änderungen bei hoher Nachfrage möglich) 0,48 €/min (Änderungen bei hoher Nachfrage möglich) 0,38 €/min (Änderungen bei hoher Nachfrage möglich) Stornierungsgebühren 5 € 5 € 9 € 6 € Sitzplätze 4 4 3 6

Mit Bolt Taxi fahren: So geht's

Habt ihr euren Zielort eingegeben und euch anschließend für eine Fahrtmöglichkeit entschieden, so werdet ihr im nächsten Schritt aufgefordert, einen Abholort zu vereinbaren.

Das funktioniert entweder über die Adresseingabe, indem ihr auf die Lupe tippt oder indem ihr über den Bildschirm wischt und somit die Pinnadel zum gewünschten Ort verschiebt.

Im Feld mit der Sprechblase könnt ihr anschließend dem Fahrer eine Notiz hinterlassen. Das ist beispielsweise praktisch, wenn ihr Gepäck dabei habt oder auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Abschließend tippt ihr auf Bestellung bestätigen.

