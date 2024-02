Die 6 besten neuen Serien bei Netflix, Prime, Disney+ & Co.

Jeden Monat erscheinen zig neue Serien auf den verschiedenen Streamingdiensten. Wir wollen euch hier die vielversprechendsten Neuerscheinungen der letzten Zeit bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Wow, Apple TV+ & Co. präsentieren.

Masters of the Air

Masters of the Air - Trailer 2 Englisch

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Drama

Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Callum Turner, Anthony Boyle, Elliot Warren

Callum Turner, Anthony Boyle, Elliot Warren Drehbuch/Story: Donald L. Miller, John Orloff

Die Serie begleitet die 100. Bombergruppe während des 2. Weltkriegs. Bei jeder Bombenmissionen setzen die Piloten ihr Leben aufs Spiel, um Nazi-Deutschland aufzuhalten und das Dritte Reich zu zerschlagen.

Hazbin Hotel

Hazbin Hotel | Trailer Deutsch (A24, Amazon Studios)

Streamingdienst: Amazon

Amazon Genre: Musical, Komödie

Musical, Komödie Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Drehbuch/Story: Vivienne Medrano

Charlie ist die Prinzessin der Unterwelt und möchte etwas gegen die Überbevölkerung der Hölle unternehmen. Dazu baut sie ein Hotel, indem sich Dämonen rehabilitieren sollen und beim Ausschecken hoffentlich wieder eine reine Seele haben werden.

The Brothers Sun

The Brothers Sun | Offizieller Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li

Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li Drehbuch/Story: Brad Falchuk, Amy Wang, Byron Wu

Die Familie des taiwanesischen Triadenmitglieds Charles Sun gerät ins Visier seiner Feinde. Nun muss er seine sture Mutter und seinen nichts ahnenden Bruder in Los Angeles beschützen und währenddessen versuchen, die Fassade aufrecht zu halten.

Boy Swallows Universe

Boy Swallows Universe | Offizieller Teaser Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Mystery, Drama

Mystery, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin Drehbuch/Story: John Collee, Trent Dalton

Die Kindheit in Brisbane der 80ern ist für den Jungen Eli keine Leichte. Er versucht zu verstehen, was einen guten Menschen ausmacht, doch in der Schule, seiner Familie und Umgebung begegnet er meist Gewalt, Drogen und Verzweiflung.

Bodies

Bodies | Offizieller Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Krimi, Drama

Krimi, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Amaka Okafor, Kyle Soller, Stephen Graham

Amaka Okafor, Kyle Soller, Stephen Graham Drehbuch/Story: Paul Tomalin, Si Spencer

Ein unerklärlicher Mordfall, der sich durch die Geschichte zieht. Seit 1890 haben sich 4 komplett identische Morde ereignet – doch ist es keine Mord-Serie, denn auch die Leiche ist immer dieselbe.

Eine Frage der Chemie

Eine Frage der Chemie - Trailer Deutsch

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Drama

Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King

Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King Drehbuch/Story: Lee Eisenberg, Bonnie Garmus

Eigentlich ist es Elizabeth Zotts Traum, Wissenschaftlerin zu werden. Doch Anfang der 1960er-Jahre ist dies als Frau kein leichtes Unterfangen. Als Chemikerin versteht Zott aber auch die Kochkünste exzeptionell gut. Und als ihr ein Job als Fernsehköchin angeboten wird, nutzt sie die Chance, um den Hausfrauen vor dem TV-Gerät weit mehr als nur ein paar Rezepte zu vermitteln.

