Digitaler Führerschein: Ab April 2025 mit der App unterwegs?

Seit April 2025 ist der digitale Fahrzeugschein in Deutschland in der Testphase. In die dafür vorgesehene App soll perspektivisch auch der digitale Führerschein integriert werden. Was bis jetzt dazu bekannt ist.

Was ist der digitale Führerschein?

Der digitale Führerschein soll künftig die offizielle, digitale Version des Kartenführerscheins sein und in einer Wallet-App des Bundes gespeichert werden. Die Digital-Variante wäre aber noch kein Ersatz für die Plastikkarte, sondern lediglich eine Ergänzung.

Für euren Alltag würde das in Zukunft bedeuten: Die App-Version würde euch als zusätzlicher Nachweis zum Beispiel dann dienen, wenn ihr euer Portemonnaie vergessen habt.

Ab wann ist der digitale Führerschein verfügbar?

Das Startdatum ist bis dato nicht bekannt. Die Testphase für den digitalen Fahrzeugschein aber startete am 28. April 2025 (Quelle: Bundesministerium für Verkehr). In dieser Pilotphase können zunächst rund 2500 Nutzer den digitalen Fahrzeugschein in der App ausprobieren und Feedback geben.

Laut dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr soll die Testphase voraussichtlich bis ins zweite Halbjahr 2025 laufen. Nach Abschluss der Pilotphase wird die App für alle Bürgerinnen und Bürger zum Download bereitgestellt.

Voraussetzungen für die Nutzung: Das müsst ihr wissen

Ein wenig Zeit bleibt euch also noch zur Vorbereitung, falls ihr die Voraussetzungen für die Nutzung der digitalen Kfz-Papiere noch nicht erfüllt. Was ihr für die Umstellung voraussichtlich braucht, hier im Überblick:

Ihr müsst im Besitz eines neuen Kartenführerscheins sein, denn Papierführerscheine werden in der App nicht unterstützt.

sein, denn Papierführerscheine werden in der App nicht unterstützt. Ihr braucht ein Smartphone mit NFC-Funktion.

Bei eurem Personalausweis müsst ihr die Online-Ausweisfunktion (eID) aktivieren und die sechsstellige PIN parat haben.

Und zu guter Letzt müsst ihr euch nach Abschluss der Pilotphase natürlich die kostenlose ID-Wallet-App im App Store oder bei Google Play holen und euch dort registrieren.

Was würde sich durch den digitalen Führerschein ändern?

Der digitale Führerschein würde vor allem mehr Komfort bringen: Wenn ihr euer Smartphone dabeihabt, könnt ihr euren Führerschein jederzeit vorzeigen. Das Risiko, den physischen Ausweis zu verlieren oder zu vergessen, wäre deutlich geringer.

Allerdings wäre die digitale Fahrerlaubnis wahrscheinlich vorerst nur in Deutschland gültig und würde das Originaldokument somit nicht vollständig ersetzen.

