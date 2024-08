Dr. Stone: Staffel 4 in Aussicht, Stream, DVD-Release & mehr

Der geniale Senku Ishigami erwacht 3.700 Jahren nach einem mysteriösen apokalyptischen Ereignis in einer Steinzeitwelt. Mithilfe der Wissenschaft und seinen Freunden will er die Menschheit retten und herausfinden, was hinter den seltsamen Geschehnissen vor Tausenden Jahren steckt. Wann die finale vierte Staffel startet und wo ihr alle bisher erschienen Folgen von „Dr. Stone“ in Deutschland im Original und als Synchronfassung legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Dr. Stone Staffel 3 – Trailer OmU (Deutsch)

Staffel 4 „Science Future“ ist das Serienfinale

Die vierte Staffel von „Dr. Stone“ trägt den Titel „Science Future“ und wird gleichzeitig als Finale der Serie dienen. Zusammen mit einem ersten Teaser-Visual veröffentlichte der offizielle X-Account der Serie nun, dass das Serienfinale 2025 in 3 Teilen (Cour) veröffentlicht wird. Und wie wir dem Tweet entnehmen können, wird es in der letzten Staffel wohl um kein geringeres Ziel gehen, als die Reise zum Mond.

Übersetzung des Tweets:

Letzte Staffel „Dr. Stone Science Future“

Die Ausstrahlung erfolgt ab 2025 in drei separaten Teilen! _______________ Wir fliegen zum Mond, wir fliegen sofort Das Teaser-Visual für die letzte Staffel wurde ebenfalls veröffentlicht 🌕 Bleiben Sie dran für weitere Informationen ✨ #DrSTONE

„Dr. Stone“ im Stream

Aktuell findet ihr die 3 Staffeln sowie das Special von „Dr. Stone“ im Premium-Angebot von „Crunchyroll“. Die erste Staffel könnt ihr aber auch kostenlos als OmU bei dem Anime-Streamingdienst sehen.

DVD- und Blu-ray-Release

Der Veröffentlichungsplan der „Dr. Stone“-Boxen sieht wie folgt aus:

Dr. Stone - Staffel 1 - Vol.1 - [Blu-ray] mit Sammelschuber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2024 16:36 Uhr

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Premiere (OmU) Premiere (GerDub) Staffel 1 1 (1) Stone World 5.7.19 16.7.20 2 (2) King of the Stone World 12.7.19 16.7.20 3 (3) Waffen der Wissenschaft 19.7.19 23.7.20 4 (4) Rauchzeichen 26.7.19 23.7.20 5 (5) Stone World - The Beginning 2.8.19 30.7.20 6 (6) Zwei Länder der Steinwelt 9.8.19 30.7.20 7 (7) Wo zwei Millionen Jahre vergangen sind 16.8.19 6.8.20 8 (8) Stone Road 23.8.19 6.8.20 9 (9) Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend 30.8.19 13.8.20 10 (10) Zweifelhafte Allianz 6.9.19 13.8.20 11 (11) Clear World 13.9.19 20.8.20 12 (12) Rücken an Rücken 20.9.19 20.8.20 13 (13) Der maskierte Soldat 27.9.19 27.8.20 14 (14) Der maskierte Soldat 4.10.19 27.8.20 15 (15) Die Früchte von zwei Millionen Jahren 11.10.19 3.9.20 16 (16) Eine Geschichte über Äonen 18.10.19 3.9.20 17 (17) Hundert Nächte und tausend Himmel 25.10.19 10.9.20 18 (18) Stone Wars 1.11.19 10.9.20 19 (19) In die Neuzeit 8.11.19 17.9.20 20 (20) Die Ära der Kraftübertragung 15.11.19 17.9.20 21 (21) Der Sparta-Handwerks-Klub 22.11.19 24.9.20 22 (22) The Treasure 29.11.19 24.9.20 23 (23) Die Welle der Wissenschaft 6.12.19 1.10.20 24 (24) Die Stimme in die endlose Ferne 13.12.19 1.10.20 Staffel 2 Stone Wars 1 (25) Stone Wars Beginning 14.1.21 25.2.21 2 (26) Hotline 21.1.21 4.3.21 3 (27) Anruf von den Toten 28.1.21 11.3.21 4 (28) Die Großoffensive 4.2.21 18.3.21 5 (29) Steam Gorilla 11.2.21 25.3.21 6 (30) Prison Break 18.2.21 1.4.21 7 (31) Streng geheime Mission 25.2.21 8.4.21 8 (32) Final Battle 4.3.21 15.4.21 9 (33) Der Zerstörer und der Retter 11.3.21 22.4.21 10 (34) Das stärkste Team der Welt 18.3.21 29.4.21 11 (35) Prologue of Dr. Stone 25.3.21 6.5.21 Staffel 3 New World 1 (36) New World Map 6.4.23 18.5.23 2 (37) Ein Hoch auf die Gier 13.4.23 25.5.23 3 (38) Erster Kontakt 20.4.23 1.6.23 4 (39) Auge der Wissenschaft 27.4.23 8.6.23 5 (40) Perseus, das Schiff der Wissenschaft 4.5.23 15.6.23 6 (41) Treasure Box 11.5.23 22.6.23 7 (42) Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung 18.5.23 29.6.23 8 (43) Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft 25.5.23 6.7.23 9 (44) Schöne Wissenschaft 1.6.23 13.7.23 10 (45) Science Wars 8.6.23 20.7.23 11 (46) Das Wunder mit dieser Faust 15.6.23 27.7.23 12 (47) Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs 12.10.23 12.10.23 13 (48) Medusas wahres Gesicht 19.10.23 19.10.23 14 (49) Kampf mit Köpfchen 26.10.23 26.10.23 15 (50) Schlacht der dritten Dimension 2.11.23 2.11.23 16 (51) Battle Royale 9.11.23 9.11.23 17 (52) Joker 16.11.23 16.11.23 18 (53) Das Funkeln des Untergangs 23.11.23 23.11.23 19 (54) Last Man Standing 30.11.23 30.11.23 20 (55) First Dream 7.12.23 7.12.23 21 (56) Schatzinsel 14.12.23 14.12.23 22 (57) Beyond the New World 21.12.23 21.12.23 Staffel 4 Science Future 1 (58) TBA 2025 2025 …

