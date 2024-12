Entspannung an der Zapfsäule: Autofahrer atmen 2024 durch

Die aktuellen Spritpreise sind für Autofahrer immer ein großes Thema. Wie sieht es an deutschen Tankstellen aus? Autofahrer konnten 2024 finanziell etwas durchatmen.

Aktuelle Spritpreisentwicklung

Für Pendler sind die aktuellen Spritpreise ein wichtiges Thema, schließlich sind sie täglich auf dem Weg zur Arbeit von ihnen betroffen. Auch Familien, die ihre Kinder zur Schule bringen müssen oder auf dem Land ohne gute Anbindung an den ÖPNV leben, werden finanziell durch die Preisentwicklung beeinflusst. Wie sieht es in dieser Woche aus?

Durchschnittliche Kosten pro Liter

Im Jahr 2024 mussten Autofahrer weniger für die Tankfüllung zahlen als im vergangenen Jahr 2023. Im Jahresdurchschnitt 2024 galt laut ADAC:

1 Liter Diesel : 1,653 Euro

: 1,653 Euro 1 Liter Super E10: 1,745 Euro

Damit müssen für einen Liter Diesel in diesem Jahr im Durchschnitt 6,9 Cent weniger als im vergangenen Jahr gezahlt werden, der Liter Super E10 war 4,6 Cent günstiger als im Jahresdurchschnitt 2023.

Am günstigsten konntet ihr zu Beginn des Novembers tanken. (© ADAC Grafik)

Wenn ihr unterwegs seid und die günstigste Tankstelle in eurer Nähe sucht, hilft euch unsere TankenApp weiter. Wir stellen sie im Video vor:

Preisentwicklung 2024

Nach bereits elf vergangenen Monaten haben sich folgende Werte ergeben: Für alle, die Benzin tanken, war der März der teuerste Monat. Für Diesel-Fahrer war es der Februar. Im Vergleich zum November waren die Preise im Durchschnitt 19 Cent beziehungsweise 16 Cent teurer.

Weitere Tipps zum Tanken

Die Uhrzeit beim Tanken kann entscheidenden Einfluss auf den Spritpreis haben. Am Abend ist das Tanken häufig günstiger als am Vormittag. Wenn ihre eine Spritpreis-App nutzt, könnt ihr die aktuellen Preise für die Tankstellen in eurer Nähe angezeigt bekommen.

Falls ihr euch schon einmal über die zwei Vertiefungen am Tankdeckel gewundert habt, erfahrt ihr in unserem Artikel, warum sie durchaus nützlich sind. Und wenn ihr an der Tankstelle steht und der Tankdeckel nicht aufgeht, kann schnell etwas Panik entstehen. Für diesen Fall haben wir ein paar nützliche Tipps.

