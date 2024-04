Eurovision Song Contest 2024: Was ihr zum ESC wissen müsst

Der Eurovision Song Contest 2024 rückt immer näher und Millionen Musikfans fiebern dem Event entgegen. Welche Infos sind besonders wichtig? Wir verraten es!



Eurovision Song Contest Facts

Wenn am 11. Mai 2024 um 21:00 Uhr die Eurovisionshymne durch die Boxen erklingt, wissen ESC-Fans, welche Stunde geschlagen hat. Der mit Spannung erwartete Eurovision Song Contest 2024 steht in den Startlöchern des großen Finales. Wo findet das musikalische Spektakel statt? Wer sind die Teilnehmer? Wann und wo kann man die Show sehen? Wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengestellt.

Wo findet der ESC 2024 statt?

Der ESC 2024 findet in diesem Jahr im schwedischen Malmö statt, nachdem Loreen den ESC 2023 gewinnen und die gläserne Mikrofon-Trophäe zum insgesamt siebten Mal nach Schweden holen konnte. Im selben Jahr landete der deutsche Beitrag von Lord of the Lost auf dem letzten Platz. Neues Jahr also und vielleicht neues Glück für die deutschen ESC-Fans. Unter dem Motto „United By Music“ singen 37 Acts um die begehrte Trophäe in der Malmö Arena, wo derzeit Bühne und Technik aufgebaut werden.

Wer sind die Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2024?

Wie seit 1996 sind die Big Five automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Dies sind Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien und Deutschland sowie das aktuelle Siegerland Schweden. Die Big-Five werden jedoch dieses Jahr erstmals ihre Songs auch schon im ersten und zweiten Halbfinale präsentieren. Die anderen 31 teilnehmenden Länder müssen sich zunächst im jeweiligen Halbfinale einen Platz im Finale erkämpfen. Nur 20 Nationen können sich das begehrte Ticket für das Finale sichern. Die Reihenfolge der Auftritte in den Halbfinals wurde Ende März von den Produzenten festgelegt.



ESC 2024: Die Reihenfolge der Teilnehmer im ersten Halbfinale

Zypern Serbien Litauen Irland Ukraine Polen Kroatien Island Slowenien Finnland Moldau Aserbaidschan Australien Portugal Luxemburg

ESC 2024: Die Reihenfolge der Teilnehmer im zweiten Halbfinale

Malta Albanien Griechenland Schweiz Tschechien Österreich Dänemark Armenien Lettland San Marino Georgien Belgien Estland Israel Norwegen Niederlande

Diese Termine solltet ihr im Blick haben

7. Mai 2024: Erstes Halbfinale um 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender ONE und online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek

Erstes Halbfinale um 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender ONE und online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek 9. Mai 2024: Zweites Halbfinale um 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender ONE und online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek

Zweites Halbfinale um 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender ONE und online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek 11. Mai 2024: Finale um 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender Das Erste und online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek

ESC 2024 Änderungen: Das ist neu in diesem Jahr

Während die Vorstellung der Big-Five-Songs und des Gastgeberlandes in den Halbfinals bisher durch kurze Einspieler während der Votingphase erfolgte, erhalten die Kandidaten nun die Möglichkeit, ihre Songs live auf der großen ESC-Bühne dem Publikum zu präsentieren. Isaak aus Deutschland tritt im ersten Halbfinale zwischen Island und Slowenien an, Olly Alexander aus Großbritannien zwischen Irland und der Ukraine und Marcus & Martinus aus Schweden zwischen Moldawien und Aserbaidschan. Im zweiten Halbfinale singt Slimane aus Frankreich live zwischen der Tschechischen Republik und Österreich. Nebulossa aus Spanien tritt zwischen Lettland und San Marino auf und Angelina Mango aus Italien zwischen Estland und Israel.

Außerdem gibt es nach 2023 wieder Neuerungen beim Voting-System, bei dem Fans aus Ländern, die nicht am ESC teilnehmen, abstimmen können. Das „Rest of the World“-Voting startet in diesem Jahr einen Tag vor dem großen Finale. Außerdem können die Fans im Finale direkt zu Beginn des ersten Starts abstimmen. In den Halbfinals startet das Voting wie gewohnt erst nach dem Auftritt aller Acts.

Der Slogan „United By Music“, der für den ESC 2023 in Liverpool entwickelt wurde, wird in Malmö wieder aufgegriffen und soll auch für die folgenden Wettbewerbe verwendet werden. Auch Luxemburg wird mit der Künstlerin TALI und dem Song „Fighter“ nach 31 Jahren Pause wieder am ESC teilnehmen.

ESC 2024: Das sind die Favoriten für den Sieg

Bei den Buchmachern ist ein eindeutiger Sieger bisher nicht zu erkennen. Derzeit wird Nemo aus der Schweiz mit dem Song „The Code“ auf Platz 1 gehandelt. Nur knapp dahinter befindet sich der Beitrag aus Kroatien vom Künstler Baby Lasagna, gefolgt von Italien, das dieses Jahr nach langer Zeit mit Angelina Mango mal wieder eine Sängerin ins Rennen schickt. Wer hofft, den deutschen Beitrag weit vorne bei den Buchmachern zu entdecken, wird enttäuscht. Der Beitrag von Isaak liegt auf Platz 31 (Stand: 9. April 2024). Wer sich am Ende den Sieg und somit den gläsernen Pokal sichern kann, werden wir am 11. bzw. 12. Mai erfahren.

