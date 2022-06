„Food Wars! The Fifth Plate“ ist die fünfte und letzte Staffel des Kochduell-Animes. Wo ihr die finale Staffel als OmU im Stream sehen und wann ihr mit der deutschen Synchronisation rechnen könnt erfahrt ihr hier.

Anime Facts

Mit dem 315. Kapitel – das passenderweise „Shokugeki no Soma“ heißt – endete die Gourmet-Manga-Reihe von Yūto Tsukuda und Shun Saeki am 17. Juni 2019 im „Weekly Shōnen Jump“-Magazin. In der Anime-Adaption wird das Serienfinale mit der fünften Staffel „The Fifth Plate“ zu Ende erzählt.

Food Wars! The Fifth Plate | Ankündigungs-Teaser/Werbespot (JP)

„Food Wars! The Fifth Plate“ im Stream (OmU)

Die finale Staffel von „Food Wars!“ lief in Deutschland als Simulcast auf dem Anime-Streamingdienst „Crunchyroll“. Ihr könnt die 13 Folgen als OmU kostenfrei (mit Werbeeinblendungen) auf Crunchyroll sehen. Wer die Serie ohne Werbung und in höherer Auflösung sehen möchte, benötigt das Crunchyroll-Fan-Abonnement (ab 6,99 Euro/Monat).

Bildquelle: Yuto Tsukuda, Shun Saeki / Shueisha, Food Wars! Shokugeki no Soma Committee

Staffel 5 auf Deutsch (GerDub) – DVD- & Blu-ray-Release

Der deutsche Synchronisation von „Food Wars! The Fifth Plate“ ist wie bei den vorherigen Staffeln an den DVD- und Blu-ray-Release der Serie gekoppelt. Kazé teilt die finale Staffel dabei erneut in 2 Volumes mit 7 und 6 Folgen auf:

Episodenliste – „My Hero Academia“ S5

Folge Deutscher Titel OmU GerDub 1 (74) Abschlussprüfung 10.4.20 17.11.22 2 (75) Die blaue Vorauswahl 17.4.20 17.11.22 3 (76) Noir 17.7.20 17.11.22 4 (77) Das letzte Abendmahl 24.7.20 17.11.22 5 (78) Die Conbini-Schlacht 31.7.20 17.11.22 6 (79) Weihnachten im Hochsommer 7.8.20 17.11.22 7 (80) Cross Knives 14.8.20 17.11.22 8 (81) Die fehlende Mondhälfte 21.8.20 12.1.23 9 (82) Die Verzweiflung der göttlichen Zunge 28.8.20 12.1.23 10 (83) Den Vater übertreffen 4.9.20 12.1.23 11 (84) Der Geschmack des Vesagens 11.9.20 12.1.23 12 (85) Die perfekten Steine 18.9.20 12.1.23 13 (86) Food Wars 25.9.20 12.1.23

Produktionsschwierigkeiten (COVID-19)

Eigentlich sollte die Geschichte vom jungen Koch Sōma Yukihira, der nicht nur versucht auf der Tōtsuki Elite-Kochschule zu bestehen, sondern gleich all seine Mitschüler übertrumpfen will, ab April 2020 im normalen wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Nachdem die Produktion der Anime-Serie aufgrund von COVID-19 nach der Ausstrahlung der zweiten Episode am 17. April 2020 angehalten wurde, war lange Zeit unklar, wann es weiter gehen könnte. Über die „Shokugeki no Soma“-Webseite und den offiziellen Twitter-Kanal haben die Verantwortlichen hinter der Serie angekündigt, dass es ab Juli 2020 mit der finalen Staffel von „Food Wars!“ weitergeht:

Experten-Quiz für Anime-Fans: Erkennt ihr diese 99 Serien an einem einzigen Bild?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).