„Good Omens“ Staffel 3: Start und Dreharbeiten verschieben sich

Die Apokalypse klebt Crowley und Aziraphale an den Fersen und scheint nicht loslassen zu wollen. Damit sie diese wieder abwenden können, kommt „Good Omens“ Staffel 3 sehr gelegen. Wann die neue Season startet und welche traurige Nachricht sie begleitet, erfahrt ihr hier.

Auch wenn sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Engel und Dämon nach dem Finale der zweiten Staffel eher schwierig gestalten könnte, macht die Apokalypse davor keinen Halt. Die Staffel 3 von „Good Omens“ wurde angekündigt und die Dreharbeiten sind bereits in Planung.

Die himmlische Geschichte auf Erden, die aus der Feder von Terry Pratchett und Neil Gaiman stammt, seht ihr exklusiv auf Prime Video. Alternativ könnt ihr euch auch selbst in die Welt von Crowley, Aziraphale und dem Antichristen einlesen.

In der offiziellen Ankündigung zur dritten Staffel von „Good Omens“, bestätigte Amazon am 14. Dezember 2023, dass die Dreharbeiten in Kürze beginnen werden. Allerdings haben sich die ursprünglichen Pläne deutlich verändert. Die Dreharbeiten beginnen Januar 2025.

Wann genau Crowley und Aziraphale erneut die Menschheit vor ihrem Ende retten, ist noch nicht bekannt. „Good Omens“ Staffel 3 sollte voraussichtlich Ende 2025 oder im Verlauf von 2026 starten.

Die Besetzung für die dritte Installation von „Good Omens“ wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus den bisherigen Gesichtern bestehen, im Vordergrund, mit Michael Sheen und David Tennant als Protagonisten.

Aber auch die Darsteller der anderen Charaktere aus Himmel und Hölle werden in ihrer gewohnten Rolle mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkehren. Zudem ist es nicht unüblich für Gaiman, Schauspielern, in anderen Rollen als den vorherigen, einen erneuten Auftritt zu gewähren:

With anybody that I wanted to bring back, but didn’t have room for right now, I did not have to bring them back as themselves, (Quelle: SFX)