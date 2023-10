Journal in iOS 17: Was ist das & wann kommt es?

Eine der angekündigten Neuerungen für iOS 17 ist die „Journal“-App. Zum Start von iOS 17 Mitte September wurde das Feature jedoch nicht eingeführt. Stattdessen wird es erst später nachgereicht. Wann kommt Journal und was macht man damit?

„Journal“ ist eine neue App direkt von Apple. Die Anwendung soll eine Art „Tagebuch“ werden und zum täglichen Besuch locken. In den Beta-Versionen und auch in der finalen Version von iOS 17 war die Journal-App noch nicht verfügbar.

Wann kommt „Journal“ in iOS 17 und was ist das?

Apple nennt noch keinen konkreten Release-Termin. Auf der Hersteller-Webseite zu iOS 17 steht lediglich der Hinweis „Kommt später in diesem Jahr“, also dürfen iPhone-Nutzer noch 2023 damit rechnen (Quelle: Apple). Apple kündigt Journal als „eine neue App zum Aufschreiben und Erinnern“ an. Man möchte damit eine Anlaufstelle für Erinnerungen, Ereignisse und besondere Momente geben.

In der App kann man also zum Beispiel wie in einem klassischen Tagebuch tägliche Erfahrungen in einem Text verarbeiten. Die App soll das Bewusstsein für alltägliche Momente stärken und für ein besseres Wohlbefinden sorgen. Es soll als Hilfe dienen, sich besser mit seinem Alltag und seinen Erlebnissen auseinanderzusetzen. Dabei wird der Fokus nicht alleine auf geschriebene Texte gelegt. Auch Sprachnotizen, Videos und Fotos sollen Teil des täglichen „Journals“ werden. In der Anwendung sollen sich zudem Treffen mit anderen Leuten sowie Aktivitäten speichern lassen.

Journal: Das Tagebuch auf dem iPhone

Die App soll dabei interaktiv sein. Das heißt, es werden gezielt Fragen zum Tag gestellt, damit ihr euch mit Ereignissen noch einmal bewusst auseinandersetzen könnt. Dank Künstlicher Intelligenz kann die App abhängig von euren bisherigen Aktivitäten passende Fragen anbieten und Aktivitäten vorschlagen.

Auf die gespeicherten Tageseinträge sollt ihr nach einiger Zeit zurückblicken können, um sie noch einmal zu erleben oder aus einem anderen Blickwinkel mit einer zeitlichen Distanz neu einordnen zu können. Apple verspricht, dass die Daten an keiner Stelle abseits der App verwertet werden: „Niemand außer dir hat Zugriff auf deine Einträge“.

