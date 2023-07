Netflix ist für spannende und unterhaltsame Serien und Filme bekannt, die man zu jedem gewünschten Zeitpunkt abrufen kann. Gibt es bei Netflix auch Live-TV oder Sport-Übertragungen? Neben Filmen und Serien könnte es bald weitere Formate beim Streaming-Dienst geben.

„Amazon Prime“-Kunden können zum Beispiel neben den „On Demand“-Inhalten auch auf Live-Streams von Free-TV-Sendern wie ARD und ZDF zugreifen. Wie sieht es mit einem linearen Programm bei Netflix aus?

Bietet Netflix bald Live-Shows?

Derzeit gibt es kein Live-TV bei Netlix. Alle Inhalte in einem Abonnement können also zu jedem gewünschten Zeitpunkt abgerufen werden und es gibt keine Programmzeiten, an die man sich halten muss. Das könnte sich aber vielleicht bald ändern. So gibt es Pläne, das Streaming-Programm um Live-Formate zu erweitern. Diese in Echtzeit ausgestrahlten Sendungen sollen die bereits bekannten Inhalte ergänzen.

Dabei könnte es sich zum Beispiel um Stand-up-Comedy-Shows und Live-Reality-Sendungen handeln. Auch Sport-Übertragungen und Casting-Shows mit Live-Votings wären möglich. Bereits im März 2023 gab es eine erste Live-Übertragung des Comedy-Programms von Chris Rock. Eine Live-Ausstrahlung der Reunion-Show zur Sendung „Love is Blind“ ist hingegen im April 2023 an technischen Problemen gescheitert. Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender, etwa von ARD oder ZDF sollen nach aktuellem Stand hingegen nicht in Netflix integriert werden.

Live-Sport bei Netflix

Laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ könnte das Netflix-Programm bald mit Sport-Übertragungen erweitert werden. Konkret geht es um die Ausstrahlung eines Promi-Golf-Events in Las Vegas, das noch im Herbst 2023 stattfinden soll. Dort sollen bekannte Personen aus Shows wie „Drive to Survive“ teilnehmen. Die Informationen basieren jedoch lediglich auf Berichten von Insidern. Die Planungen sollen sich in einem frühen Stadium befinden. Eine offizielle Ankündigung von Netflix gibt es dazu noch nicht. Die Live-Übertragung des Golf-Events könnte wertvolle Erfahrungen zur technischen Umsetzung von großen Sport-Events geben und zudem Lizenzgebern eine Richtung vorgeben, ob Netflix als Partner für Live-Übertragungen von Sport-Events in Frage kommt.

Live-Stream-Inhalte bei Netflix

Erstmals seit zehn Jahren sind die Abonnentenzahlen bei Netflix Mitte 2022 wieder gesunken. Neue Kunden sollen nicht nur durch Fortsetzungen beliebter Inhalte und neue Serien und Filme, sondern auch durch ganz neue Formate angelockt werden. Live-Sendungen wären eine Möglichkeit, den Kundenstamm wieder zu erweitern. Dienste wie Joyn und RTL Plus zeigen zumindest auf dem deutschen Markt, dass man Live- und „On Demand“-Inhalte in einem Dienst gut verknüpfen kann.

Auch Amazon bietet mit den Übertragungen der Champions-League-Spiele eine Kombination aus Live-Übertragungen und zeitunabhängigen Serien- und Filminhalten.

