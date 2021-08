Kostenlose Kreditkarte inklusive Google Pay und Apple Pay gesucht? Dann solltet ihr euch das aktuelle Angebot der „Deutschland Kreditkarte“ anschauen. Ihr bekommt die kostenlose Visa-Card der Hanseatic-Bank noch bis zum 30. August mit 70 Euro Startguthaben. GIGA hat die Details

Kostenlose „Deutschland Kreditkarte“ inklusive Apple Pay und Google Pay

Wenn ihr auf der Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte seid, mit der ihr ganz einfach kontaktlos und via Google Pay und Apple Pay bezahlen könnt und auch im Ausland keinerlei Gebühren anfallen, solltet ihr euch das Angebot der „Deutschland Kreditkarte“ ansehen. Noch bis zum 30. August gibt es die „Deutschland Kreditkarte“ inklusive einem Startguthaben von 70 Euro. Einziger Haken: Das Guthaben wird euch erst gutgeschrieben, wenn ihr in den ersten 8 Wochen einen Kartenumsatz von mindestens 500 Euro habt.

Wie ihr mit Google Pay ganz einfach in Geschäften bezahlt, zeigen wir euch in folgendem Video:

Die „Deutschland Kreditkarte“ wird von der Hanseatic-Bank herausgegeben und ist ebenfalls dauerhaft kostenlos. Es ist nicht notwendig, ein extra Konto zu eröffnen, da sich die Visa-Kreditkarte mit einem bestehenden Girokonto verknüpfen lässt. Ebenfalls kostenlos ist es, weltweit gebührenfrei Geld abzuheben und in Fremdwährung zu bezahlen. Die Kreditkarte ist mit Google Pay und Apple Pay kompatibel. Ein Cashback-Programm gibt es ebenfalls, mit dem ihr euch bei ausgewählten Reisepartnern bis zu 5 Prozent Cashback sichern könnt. Außerdem können Neukunden den offenen Rechnungsbetrag in den ersten drei Monaten zinsfrei in Teilbeträgen zurückzahlen.

Lohnt sich die „Deutschland Kreditkarte“ der Hanseatic-Bank?

Da die Jahresgebühr bei der „Deutschland Kreditkarte“ dauerhaft entfällt und auch keinerlei Gebühren für das Abheben von Bargeld im In- und Ausland oder das Bezahlen in Fremdwährung anfallen, können wir diese Visa-Kreditkarte der Hanseatic-Bank uneingeschränkt empfehlen. Einzig der hohe Mindestumsatz von 500 Euro, um an das Startguthaben zu kommen, fällt negativ ins Gewicht.

Wenn ihr euch noch unsicher seid, welche kostenlose Kreditkarte die Richtige für euch ist, haben wir folgend eine kleine Übersicht für euch zusammengestellt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).