LEGO wird immer teurer: Das einzige Set aus Horizon: Forbidden West verschwindet langsam

Das bisher einzige LEGO-Set, das aus der Kooperation mit Horizon: Forbidden West entstanden ist, ist ein echter Renner geworden. Warum der Langhals aus dem Open-World-Spiel jetzt aber im Preis ansteigt, erfahrt ihr hier.

In Horizon: Forbidden West durchstreift ihr als Protagonistin Aloy eine postapokalyptische Welt und trefft dabei auf zahlreiche Roboter, die euch gegenüber feindlich gesinnt sind. Nicht so jedoch der markante Langhals, von dem es im Spiel insgesamt sechs Stück gibt. Durch geschickte Sprung- und Klettereinlagen besteigt ihr die Langhälse Stück für Stück, um eure Umgebung zu scannen und eure Karte zu erweitern.

Genau solch einen Langhals könnt ihr euch nach Hause holen: LEGO hat den unverkennbaren Koloss als Set aus Klemmbausteinen verewigt. Das Komplettset aus 1.222 LEGO-Steinen gibt es noch bei Amazon oder Ebay zu kaufen. Im offiziellen LEGO-Onlinestore ist der Langhals nicht mehr erhältlich, denn es handelt sich hier um ein Auslaufmodell.

LEGO Horizon Forbidden West: Langhals Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 05:47 Uhr

Inhalt des LEGO-Langhalses aus Horizon: Forbidden West

Wenn ihr die Hauptspiele der Horizon-Reihe gezockt habt, dürfte euch der Langhals einige Male begegnet sein. In beiden Spielen gilt er als wirklich imposante Erscheinung. Der LEGO-Langhals ist ein absoluter Eyecatcher und dient als ganz besondere Dekoration im Gaming-Regal. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Modell außerdem durch eure eigene LEGO-Figur ergänzen.

Das LEGO-Set aus Horizon: Fobidden West mit der Artikelnummer 76989 beinhaltet folgende Teile:

insgesamt 1.222 LEGO-Bausteine

eine Mini-Figur von Aloy

eine Wächter-Miniatur

eine Bauanleitung

Der Langhals aus Horizon: Forbidden West kommt gut an

LEGO kooperiert immer wieder mal mit verschiedenen Videospiel-Lizenzen, so wie Super Mario, Minecraft oder einem Fortnite-Ableger. Als bisher einziges Set ging aus der Kooperation mit dem Spiele-Hit Horizon: Forbidden West das Langhals-Modell 76989 hervor.

Und das hatte es in sich: Hervorragende Bewertungen von 4,8 von 5 möglichen Sternen auf Amazon, spezielle Bausteine und Liebe fürs Detail machten das Set zu einem echten Renner. Dazu sei gesagt, dass man Amazon-Bewertungen eher kritisch beäugen sollte, so ein eindeutiges Ergebnis ist aber ein gutes Zeichen.

Steigende Preise für den Langhals aus Horizon: Forbidden West

Da sich wie bei allen LEGO-Sets der natürliche Produkt-Zyklus dem Ende neigt und Platz für neue Sets gemacht werden muss, werden die Bestände für den Langhals auch online immer geringer. Wer jetzt FOMO bekommt, sollte sich ranhalten. Das LEGO-Set gibt es zwar noch online zu kaufen, wie lange das aber noch so bleibt, ist nur eine Frage der Zeit.

Nachdem mehr und mehr Händler die letzten Artikel loswerden, steigt auch der Preis der angebotenen Langhals-Sets. Sowohl beim Preisvergleichsportal Idealo als auch in der LEGO-Produkt-Datenbank Brickwatch ist ein klarer, ansteigender Trend zu sehen. Ob das Set ähnlich hohe Summen auf dem Sekundärmarkt erzielen wird wie der vergriffene Turm Orthanc aus Der Herr der Ringe, ist fraglich. Die sich abzeichnende Preisentwicklung spricht allerdings eine eindeutige Sprache.

Der Preis des LEGO-Sets steigt stetig an. (© Screenshot Giga / Idealo Preisvergleich)

LEGO: Horizon Adventures

Im Winter 2024 soll das eigenständige Spiel LEGO: Horizon Adventures für die Playstation 5, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Damit einhergehend sind die Erwartungen hoch an weitere LEGO-Sets aus dem Horizon-Universum. Im offiziellen Trailer tauchen einige mögliche Kandidaten auf. Welche am Ende den Sprung in die reale Welt schaffen, ist jedenfalls noch nicht bekannt.

