Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv feiert seinen 5. Geburtstag und lässt ordentlich die Korken knallen: Nutzer sparen aktuell 50 Prozent in den ersten 5 Monaten, auf Wunsch auch mit Netflix-Option. GIGA hat die Details.

waipu.tv Geburtstag: TV Streaming + Netflix für 12,25 €/Monat

TV Streaming liegt im Trend, die Vorteile liegen auf der Hand: Ihr könnt immer und überall eure Lieblings-Sendungen und -Programme genießen, unabhängig von der Sendezeit. Egal ob zu Hause auf der Couch oder unterwegs über Tablet oder Smartphone – TV Streaming funktioniert überall, wo ihr Internet habt. Einer der bekanntesten deutschen TV-Streaming-Anbieter ist die zur Freenet AG gehörige Plattform waipu.tv.

Seit 5 Jahren gibt es waipu.tv mittlerweile – Grund genug, eine Geburtstagsaktion zu starten, bei der ihr stolze 50 Prozent Rabatt auf die Pakete „Perfekt Plus“ sowie „Perfekt Plus mit Neflix Standard“ bekommt – und zwar gleich für fünf ganze Monate. Normalerweise erhält man für maximal drei Monate einen solchen Nachlass. Die „Perfekt Plus„-Option, mit 166 Sendern und 143 davon in HD, kostet damit 6,50 Euro statt 12,99 Euro im Monat. Wer zudem noch auf sämtliche Netflix-Serien und -Filme in HD zurückgreifen will, zahlt sogar nur 12,25 Euro in den ersten vier Monaten. Das ist ein echt gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass Netflix allein normalerweise schon 12,99 Euro im Monat kostet.

waipu.tv Geburtstagsaktion: Das solltet ihr beachten

Das Angebot gilt bis 30.09.2021. Aber Achtung: Die Option mit Netflix ist auf 5.555 Stück limitiert. Wenn ihr euch diesen Top-Deal sichern wollt, solltet ihr also schnell sein.

waipu.tv ist monatlich kündbar. Ihr geht also kein Risiko ein, sondern könnt den Dienst erstmal testen und nach den fünf günstigen Monaten einfach wieder kündigen. Das geht mit wenigen Klicks im Account. Die waipu.tv-App könnt ihr euch kostenlos für Android und iOS herunterladen.

waipu.tv - Live TV-Streaming Entwickler: EXARING AG

