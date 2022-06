Wer es auf das Galaxy Z Flip 3 abgesehen hat, sollte aktuell bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort bekommt ihr das klappbare Samsung-Smartphone mit Tarif zum absoluten Schleuderpreis und die Galaxy Watch 4 gibt's auch noch gratis dazu. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum es sich lohnt.

MediaMarkt: Galaxy Z Flip 3 mit Smartwatch im günstigen Tarif-Bundle

Bei MediaMarkt könnt ihr euch aktuell das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (128 GB) inklusive „o2 Grow“-Tarif für nur 79 Euro Zuzahlung sowie 29,99 Euro im Monat sichern. Aktionsweise bekommt ihr auch noch die Galaxy Watch 4 Classic gratis dazu. Der Jubiläumstarif von o2 beinhaltet 40 GB LTE/5G-Datenvolumen, eine Allnet-/SMS-Flat und 20 Jahre lang gibt's jährlich 10 GB gratis obendrauf, sodass euch am Ende 240 GB monatlich zur Verfügung stehen. Zudem erlaubt euch die Connect-Funktion, den Tarif auf bis zu 10 SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen. Wer mit dem kompakten Klapp-Smartphone von Samsung liebäugelt, kann hier einen richtig guten Deal mitnehmen, denn der „o2 Grow“ kostet allein schon ohne Smartphone 29,99 Euro im Monat!

Tarif-Details im Überblick

Netz: o2

Tarif: Grow

40 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen automatisch um 10 GB an

Samsung Galaxy Z Flip 3 mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 79 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten (einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 798,76 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 680 Euro (Handy) + 180 Euro (Smartwatch) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) -61,24 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -2,55 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 680 Euro, für die Galaxy Watch Classic (42 mm) werden ca. 180 Euro fällig. Ihr bekommt das auffällige Klapp-Smartphone samt Smartwatch mit dem 40 GB 5G-Tarif von o2 also günstiger als ohne. Ein absolutes Knaller-Angebot, das allerdings stark limitiert ist. Es sind nur noch wenige Geräte auf Lager.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann ab sofort monatlich gekündigt werden.

Das kann das Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 im Hands-On: Noch nicht ganz Mainstream Abonniere uns

auf YouTube

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 hat im ausgeklappten Zustand einen 6,7 Zoll in der Diagonale messenden Bildschirm. Es verfügt außerdem über ein neu gestaltetes 1,9-Zoll-Frontdisplay, das jetzt viermal größer ist als das des Vorgängers. Mit seinen 8 GB RAM, 128 GB internem Speicher sowie dem Snapdragon-888-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 2,84 GHz liefert das Flip 3 mehr als genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art. Das hat sich auch in unserem Test zum Flip 3 gezeigt. Zudem ist das Gerät in 4 verschiedenen Farben wählbar.

