Vor kurzem ging ein neuer Fernsehsender über Satellit auf Sendung, der einer Glaubensgemeinschaft entstammt. Nach nur zwei Wochen wurde er wieder abgesetzt. Wir verraten euch mehr.

Über verschiedene Quellen haben Deutsche die Möglichkeit, allerlei Sender zu empfangen. Vor kurzem reihte sich ein weiterer in die Auswahl für Zuschauer und Zuschauerinnen ein. Der Sender „Die neue Zeit TV 2“ ging am 13. Juni 2023 an den Fernseh-Start. Doch schon am 28. Juni 2023 war aus unbekannten Gründen schon wieder Sendeschluss. Wir verraten euch mehr über den kontroversen Sender.

„Die neue Zeit TV 2“ überzeugte nicht mit Qualität

Hierbei handelte es sich um einen Ableger des Senders „Die neue Zeit TV“. Allerdings konntet ihr den Sender nicht in Full-HD-Qualität empfangen, sondern nur in 720p. Zudem hättet ihr euch mit einer Soundqualität von 2.0 Stereo zufriedengeben müssen. Empfangbar wäre er über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost gewesen. „Die neue Zeit TV 2“ wurde von der Vita Vera Verlags-GmbH vertrieben und konzentrierte sich auf christlich-religiöse Inhalte. Schwerpunkte waren dabei Kritik an der Kirche, Veganismus und die Ideologie der Religionsgemeinschaft „Universelles Leben“. Es ist nicht bekannt, weshalb der Sender nach so kurzer Zeit wieder abgeschaltet wurde.

„Die neue Zeit TV“ – lieber mit Vorsicht genießen

Dass man nicht alles glauben sollte, was im Fernsehen gezeigt wird, sollte klar sein. Bei „Die neue Zeit TV 2“ gab es allerdings einige Punkte, welche man besonders kritisch betrachten sollte. Hinter der Vita Vera Verlags-GmbH steht die Sekte „Universelles Leben“. Innerhalb der Sekte gilt Gabriele Wittek als Prophetin, welche als eine Art „Medium“ fungiert. Seit 1975 empfange sie, nach eigenen Angaben, „Botschaften“.

Im Video erfahrt ihr mehr über eine weitere Sekte mit Verbindungen zu Russland.

Was war das Ziel von „Die neue Zeit TV 2“?

Des Weiteren hatte es sich „Die neue Zeit TV 2“ zur Aufgabe gemacht, seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine russische Propaganda zu verbreiten. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass viele Offenbarungen der „Prophetin“ Gabriele Wittek auch im „Radio Moskau“ ausgestrahlt werden sollen. Platz fanden auch einseitige Berichterstattungen und aggressive Strategien zum Vermarkten der eigenen Bücher. Letztlich muss wohl jeder selbst wissen, ob er oder sie diesen Sender wirklich eine Chance gegeben hätte. Übrigens ist auch bei der Plattform Kla.TV Vorsicht geboten.