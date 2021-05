Die Joy-Cons der Nintendo Switch sorgen dank Bewegungssteuerung zwar für ein einzigartiges Spielerlebnis, trotzdem wollen viele nicht auf die Präzision eines echten Controllers verzichten. Offiziell wird dafür der Nintendo Switch Pro Controller angeboten. GIGA zeigt euch eine Reihe weiterer spannender Alternativen.

Nintendo Switch 2021: Die besten Alternativen zum Pro Controller im Überblick

GIGA-Preistipp Gamepad für Nostalgiker Für Smash-Profis Ideal für Kinder Modell Diswoe Wireless 8Bitdo SN30 Pro Plus Wireless Hori Switch Battle Pad PDP Rock Candy Mini Preis (ca.) 24 Euro 46 Euro 25 Euro 17 Euro Vorteil Bewegungssteuerung Individuell konfigurierbar Zahlreiche Designs verfügbar Für kleine Hände geeignet Nachteil Kein NFC für Amiibos Hoher Preis Kabelgebunden Wenig Grip Angebot Amazon Amazon Amazon Amazon Preisvergleich idealo idealo idealo idealo

Hinweis: Solltet ihr noch einen Controller für eine der anderen Plattformen suchen, haben wir ebenfalls passende Kaufberater zu dem Thema – beispielsweise mit den besten Solltet ihr noch einen Controller für eine der anderen Plattformen suchen, haben wir ebenfalls passende Kaufberater zu dem Thema – beispielsweise mit den besten Gamepads für den PC oder verschiedene DualShock-Alternativen für die PS4

Nintendo-Switch-Gamepads im Test 2021: Alle GIGA-Empfehlungen im Überblick

Die Nintendo Switch hat den Traum von mobilem AAA-Gaming wahr gemacht. Egal ob auf langen Zugfahrten oder spätabends unter der Bettdecke, die Switch ist immer einsatzbereit. Dennoch sind auch für Nintendos aktuelle Konsole eine Menge Spiele erschienen, die auf dem großen Bildschirm immer noch am meisten Spaß machen. Dafür darf der passende Controller natürlich nicht fehlen. Welches Gamepad das Richtige für euch ist und was ihr sonst noch vor dem Kauf beachten solltet, erfahrt ihr hier bei uns.

GIGA-Preistipp: Diswoe Wireless

Diswoe Wireless Controller für Nintendo Switch

Vorteile

Gute Haptik

Kabellos

Bewegungssteuerung

Geringer Preis

Nachteile

Kein NFC für Amiibos

Keine HD-Vibration

Unter den Drittanbieter-Modellen ist der kabellose Diswoe-Controller besonders empfehlenswert. Er bietet eine gute Haptik, eine rutschfeste Oberfläche und sehr gute Tasten, die man auf Wunsch mit einer Turbo-Funktion belegen kann. Gegenüber dem Pro-Controller muss man aber unter anderem auf NFC zum Scannen von Amiibos sowie die HD-Vibration verzichten. Verschmerzbar – insbesondere wenn man bedenkt, dass dieses Pad im Vergleich zum Pro Controller nur rund die Hälfte kostet.

Hinweis: Es handelt sich hier um einen Off-The-Shelf-Controller aus China, der unter zahlreichen Namen vertrieben wird. Neben Diswoe ist der Controller unter anderem auch als EastVita, Zero Starting Point, Rege Moudal, Chereeki, Maegoo, Gamory oder Watsabro Wireless Controller bekannt. Es handelt sich um jeweils das gleiche Produkt mit der gleichen (guten) Qualität.

Controller für Nostalgiker: 8Bitdo SN30 Pro Plus Wireless

8Bitdo SN30 Pro Plus Controller für Nintendo Switch

Vorteile

Schicke Retro-Optik

Individuell konfigurierbar

Auch via Bluetooth nutzbar

Bewegungssteuerung

Kabellos

Nachteile

Kurze Akkulaufzeit

Kein NFC für Amiibos

Keine HD-Vibration

Hoher Preis

Dank Nintendo Switch Online ist die Konsole endlich mit den Spiele-Hits des NES und SNES vereint worden. Umso passender also, dass der 8Bitdo SN30 Pro Plus Wireless Controller im schicken Retro-Design daherkommt. Lasst euch aber nicht vom Aussehen beirren, denn dieses Gamepad steckt voll von modernen Features: darunter einstellbare Trigger sowie Analogsticks, programmierbare Tasten, Makros und noch vieles mehr. Wem das noch nicht Retro genug ist, greift stattdessen zum 8Bitdo SF30 Pro. Das Design des Gamepads orientiert sich dabei stark am SNES-Klassiker aus dem Jahr 1992.

Außerdem praktisch: Über den zusätzlich erhältlichen 8Bitdo Bluetooth Wireless Adapter lassen sich eine Vielzahl weiterer Controller mit eurer Switch verbinden – darunter der neue DualSense-Controller für die PS5 oder das allseits beliebte Xbox-Gamepad.

Gamepad für Smash-Profis: Hori Switch Battle Pad

Hori Switch Battle Pad für Nintendo Switch

Vorteile

Bewährter Komfort

Zahlreiche Farben und Designs verfügbar

Geringer Preis

Nachteile

Kabelgebunden

Keine Vibration

Keine Bewegungssteuerung

Bis heute schwören Veteranen der Super-Smash-Bros.-Reihe auf den guten, alten GameCube-Controller. Damit die Duelle zwischen Pikachu, Link, Donkey Kong und Samus also weiterhin genau so wie früher ablaufen können, ist auch für die Nintendo Switch der Hori-Controller im originalgetreuen GameCube-Look erhältlich. Zwar etwas spartanischer in der Ausstattung und kabelgebunden – dafür günstiger und in diversen Farben und Designs erhältlich. Dank offizieller Nintendo-Lizenzierung kann man das Pad auch im Look von Mario und anderen bekannten Nintendo-Charakteren erwerben.

Ideal für Kinder: PDP Rock Candy Mini

PDP Rock Candy Mini Controller für Nintendo Switch

Vorteile

Perfekt für kleinere Hände geeignet

Mehrere Farben erhältlich

Geringer Preis

Nachteile

Glatte Griffe

Kabelgebunden

Keine HD-Vibration

Keine Bewegungssteuerung

Kabelgebunden und preiswert ist auch der Rock Candy Mini Contoller von PDP. Allerdings ist er rund 30 Prozent kleiner als der reguläre Pro Controller, sodass er von Kinderhänden besser gegriffen werden kann. Die Optik passt – transparent und bunt gefällt den meisten Kids. Das Material ist allerdings nicht gummiert, angeraut oder anderweitig behandelt, sodass die Griffe nach einiger Zeit der Nutzung rutschig werden können.

So wurde ausgewählt

Je nachdem wie ihr eure Switch primär nutzt, kann sich die Anschaffung eines zusätzlichen Gamepads durchaus lohnen. Neben dem offiziellen Nintendo Switch Pro Controller gibt es aber noch zahlreiche Alternativen von Drittanbietern. Damit wir euch den bestmöglichen Überblick verschaffen können, haben wir bei unserer Auswahl bewusst Modelle berücksichtigt, die verschiedene Anwendungsszenarien sowie Preissegmente abdecken. Hierfür haben wir uns neben unseren eigenen Erfahrungen ebenso auf externe Nutzermeinungen gestützt.

Nintendo Switch Controller kaufen: Das müsst ihr beachten

Der größte Nachteil des Pro Controller ist sein hoher Preis. Wer nur gelegentlich einen Ersatz benötigt, um beispielsweise mit Freunden auf der Couch Mario Kart, FIFA oder Smash Bros. zu spielen, kann mit gutem Gewissen zu einem günstigeren Modell greifen, das nicht von Nintendo selbst stammt. Wer noch einen Controller von anderen Konsolen übrig hat, kann den Adapter Mayflash Magic NS nutzen, um diesen an der Switch zu verwenden. Es werden die Controller von PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U sowie weitere kabelgebundene und auch einige kabellose Controller. Zur manchmal etwas hakeligen Einrichtung und Konfiguration empfehlen wir, die Amazon-Produktseite und Kommentare zu lesen.

Mayflash Magic NS Wireless Adapter für Nintendo Switch

Welcher Controller ist der richtige für mich?

In erster Linie hängt die Wahl eines passenden Switch-Controllers von eurem Budget ab. Der Griff zum meist deutlich teureren offiziellen Pro Controller ist dabei aber nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr euer Spielerlebnis auf das nächste Level anheben könnt. Zumindest dann, wenn ihr auf Features wie NFC, HD-Vibration und Bewegungssteuerung verzichten könnt. Welchen Nintendo Switch Controller solltet ihr also kaufen?