Der öffentlich-rechtliche Politik- und Dokumentationskanal „phoenix“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von ARD/WDR und ZDF. Welche Möglichkeiten es gibt, die Ereignisübertragungen, Nachrichten und Reportagen von phoenix im Live-Stream auf Laptop, Handy oder Tablet zu sehen, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Phoenix sendet seit dem 4. April 1997 aus dem ehemaligen Hauptstadtstudio von WDR und ZDF in Bonn. Das Alleinstellungsmerkmal des Senders sind vor allem die Übertragungen von Pressekonferenzen, Parteitagen und Bundestagssitzungen sowie die weitere Beschäftigung mit diesen in Expertengesprächen und Berichten.

Offizieller Live-Stream (Browser & App)

Der Live-Stream von phoenix kann kostenlos im Browser angesehen werden. Da phoenix gleichermaßen zur ARD und dem ZDF gehört, findet ihr den HD-Live-Stream auf den Webseiten beider Rundfunkanstalten sowie in deren App für Android und iOS.

Apple (iPhone, iPad)

ARD-Mediathek Entwickler: ARD Online

ZDFmediathek Entwickler: ZDF

Android

ARD Mediathek Entwickler: ARD Online

ZDFmediathek & Live TV Entwickler: ZDFonline

Live-Stream über TV-Streamingdienste (Joyn, Zattoo & Co.)

Neben den offiziellen Live-Streams von ARD und ZDF gibt es in Deutschland auch eine wachsende Anzahl an TV-Streamingdiensten. Diese bieten den Vorteil, dass man in den meisten Fällen mehr Sender zur Auswahl hat und man so nicht zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln muss. Für die öffentlich-rechtlichen Sender benötigt ihr meist auch nur einen kostenfreien Account. Wer bessere Bildqualität, private oder gar Pay-TV-Sender und weitere Features haben möchte, kann die Mitgliedschaft durch ein kostenpflichtiges Abo erweitern. Wir haben euch hier eine Übersicht von TV-Streamingdiensten und deren Pakete erstellt, die phoenix als Live-Stream im Angebot anbieten:

Anbieter Paket (Preis/Monat) Sender Funktionen Joyn Kostenfrei (werbefinanziert)

Plus (6,99 Euro) phoenix HD (+62 weitere Sender)

phoenix HD (+70 weitere Sender) Öffentlich-Rechtliche Sender in HD, Mediathek, kein Account notwendig, On-Demand-Inhalte, nur Plus: Pre-TV, exklusive Serien & Filme und private Sender in HD Magenta TV Flex (10 Euro) phoenix HD (+68 weitere Sender) Zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender, Cloud-Recorder, Megathek & MagentaTV Originals waipu.tv Free

Comfort ( 5,99 Euro)

Euro) Perfect Plus (12,99 Euro) phoenix in SD (+70 weitere Sender)

phoenix in SD (+114 weitere Sender)

phoenix HD (+162 weitere Sender) Nur in den kostenpflichtigen Optionen: Cloud-Recorder, Sendung pausieren, Pay-TV-Sender zubuchbar (in Perfect enthalten) Zattoo Kostenloser Account

Premium ( 9,99 Euro)

Euro) Ultimate (13,99 Euro) phoenix in SD (+100 weitere Sender)

phoenix HD (+122 weitere Sender)

phoenix HD (+125 weitere Sender) Cloud-Recorder (nur Ultimate), weitere TV-Pakete zubuchbar, Restart und Live-Pause, On-Demand-Inhalte

