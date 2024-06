Pizzeria in der Nähe: Restaurant mit Maps finden

Ihr seid hungrig und habt Appetit auf eine Pizza, wisst aber nicht, wo es eine Pizzeria in der Nähe von euch gibt. Glücklicherweise müsst ihr nicht verzweifelt durch die Straßen ziehen, um euren Hunger zu stillen. Wie ihr gezielt nach einer Pizzeria sucht, zeigen wir euch hier.

Lust auf ein Stück Pizza, aber ihr kennt euch in der Gegend nicht gut aus? Eine Pizzeria in der Nähe, die auch euren Bedürfnissen gerecht wird, könnt ihr ganz einfach mit eurem Smartphone finden. Die wohl schnellste Möglichkeit ist, Google Maps zurate zu ziehen.

Die App gibt es sowohl für iOS- als auch Android-Geräte im jeweiligen Store zum Herunterladen. Alternativ könnt ihr das Kartenwerk auch über den Browser eurer Wahl aufrufen. Gebt in der Suchleiste einfach „Pizza“ oder „Pizzeria“ ein und ihr erhaltet mehrere Ergebnisse für Pizzerien in eurer Nähe. Am besten funktioniert das Ganze natürlich, wenn ihr die Standortermittlung und GPS auf eurem Gerät aktiviert habt. Wollt ihr das nicht, könnt ihr auch den Kartenausschnitt, in welchem ihr nach einer Pizzeria suchen möchtet, auswählen.

Solltet ihr eure Pizza lieber in einem Supermarkt kaufen wollen, wie beispielsweise Kaufland, könnt ihr Google Maps auch danach fragen. Wer zur späten Stunde oder nicht an einem verkaufsoffenen Tag Pizza kaufen will, kann sich auch zur nächsten Tankstelle begeben.

Pizzeria in der Nähe finden mit Apps

Google Maps ist aber nicht die einzige Option, um euch zu einer Pizza zu führen. Folgende Apps helfen euch bei eurer Suche:

Foursquare: Die App, die sich als City-Guide bezeichnet, kann euch gerade im Urlaub sehr nützlich sein. Mit ihr findet ihr nicht nur Attraktionen, sondern auch Lokale in der Nähe. Dabei könnt ihr auch filtern, ob ihr nach einem Café sucht, etwas zum Abendessen, Frühstück oder Mittag. Ähnlich wie bei Google Maps erhaltet ihr bei eurer Suche nach der nächsten Pizzeria eine Auflistung basierend auf Entfernung, Preis oder Bewertung.

Lieferando: Der Lieferservice kann euch nicht nur das Essen nachhause bringen, sondern auch als Suchmaschine dienen. Wie gewohnt könnt ihr hier nach einer Pizzeria suchen und erhaltet eine Auflistung. Das schöne dabei: Ihr könnt auch gleich das Menü der Pizzeria sehen. Achtet nur darauf, dass es sich auch um eine Pizzeria handelt, die nicht nur Lieferungen aushändigt. Alternativ zur App steht euch Lieferando auch im Browser zur Verfügung.

Im Übrigen könnt ihr die gleiche Vorgehensweise auch bei anderen Lieferservices wie Wolt, Uber Eats und Co. verwenden.

Pizza Compass: Die Pizza weist euch wortwörtlich den Weg zu sich selbst. Mit der iOS-App findet ihr eine Pizzeria in eurer Nähe. Der Kompass in Form eines Stück Pizzas zeigt euch dabei wo genau ihr hingehen müsst.

