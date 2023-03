Funktioniert eure Share-Now-App nicht mehr und die Miete für euer Auto läuft fröhlich weiter? Damit euch das Carsharing nicht das Konto leersaugt, solange ihr mit der Technologie kämpft, könnt ihr direkt bei Share Now anrufen. Wie ihr den Kundenservice erreicht, erfahrt ihr in diesem Ratgeber.

Mobility Facts

Kundenservice von Share Now: Per Telefon und E-Mail erreichbar

Mit einem Carsharing-Service kann vieles schief gehen. Stürzt eure App ständig ab, könnt ihr das Auto nicht ausleihen oder lässt es sich trotz begonnenem Mietvorgang nicht öffnen? Klappt der Login-Vorgang nicht und ist nicht einmal die Website erreichbar? Auch einen Unfall solltet ihr so bald wie möglich melden. In manchen Fällen soll es schnell gehen, sonst kann es schnell teuer werden. In diesem Fall solltet ihr euch per Telefon an den kostenlosen Kundenservice wenden. Gebt dafür diese Rufnummer ein:

+49 (0) 30 330831110

Mit der Telefonnummer erreicht ihr die SHARE NOW GmbH in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Köln. Bedenkt aber, dass Münster eine Ausnahme ist. Hier ist die wuddi GmbH der richtige Ansprechpartner, erreichbar unter der Rufnummer +49 217 38 52 22 00.

Solltet ihr ein Anliegen haben, bei dem keine große Eile geboten ist, könnt ihr euch auch per Mail an den Anbieter wenden. In den meisten Städten Deutschlands erreicht ihr den Kundenservice unter der E-Mail-Adresse hallo@share-now.com. In Münster müsst ihr eine kleine Abänderung vornehmen. Hier schickt ihr euer Anliegen an: hallo-wuddi@share-now.com.

Share Now im Ausland erreichen: Hotlines und Mailadressen

Verwendet ihr die App nicht in Deutschland, kommt ihr mit den oben genannten Rufnummern nicht weit. Welche Mail-Adressen und Telefonnummern ihr in welchem Land nutzen könnt, um den Kundenservice zu sprechen, haben wir euch in der folgenden Tabelle aufgeschlüsselt.

Land E-Mail-Adresse Hotline Österreich servus@share-now.com +43 12677111 Dänemark kundecenter@share-now.dk +45 72108371 Frankreich bonjour@share-now.com +33 187211998 Ungarn kozpont@share-now.hu +36 1 444 7777 Italien ciao@share-now.com +39 0260063093 Niederlande hoi@share-now.com +31 203228989 Spanien hola@share-now.com +34 911309473

