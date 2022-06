Noch auf der Suche nach einer PlayStation 5? Bei Saturn könnt ihr euch die begehrte Konsole jetzt inklusive Handytarif sichern. Im Angebot enthalten ist nicht nur die Disc-Edition, sondern auch noch die zwei Top-Spiele Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Wir verraten, ob sich der Deal lohnt.

PS5 mit Horizon Forbidden West & Gran Turismo 7 bei Saturn im Tarif-Bundle

Bei Saturn bekommt ihr gerade noch zwei Tarif-Bundles, bestehend aus der PS5 (Disc Edition) und den zwei Top-Spielen Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 für 44,99 Euro im Monat. Dazu gibt es wahlweise einen 50-GB-Tarif im Netz von Vodafone oder einen 120-GB-Tarif im Netz von o2. Wer Interesse hat, sollte allerdings nicht zu lange zögern, zwei andere Bundles sind bereits ausverkauft.

Alle Tarife beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat. Beim Angebot im Vodafone-Netz erhaltet ihr 50 GB mit bis zu 100 MBit/s Bandbreite sowie 50 Euro Wechselbonus. Im o2-Netz bekommt ihr 120 GB mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s, im LTE- und 5G-Netz.

Tarif-Details des PS5-Bundles auf einen Blick

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 44,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39.99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.124,70 Euro Gerätewerte 770,99 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 353,71 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 14,74 Euro Zum Angebot bei Saturn

Sony PS5 inkl. Tarif bei Saturn: Lohnen sich die Angebote?

Zugegeben, 44,99 Euro monatlich für einen Tarif klingt nicht nach einem Schnäppchen. Wir holen den Taschenrechner raus und rechnen euch vor, warum sich das Angebot dennoch lohnt:

Die Disc-Edition der PlayStation 5 ist nirgendwo für unter 695 Euro zu bekommen, wie der Preisvergleich bei Idealo zeigt. Horizon Forbidden West kostet zur Zeit 33,99 Euro und Gran Turismo 7 rund 42 Euro. Zieht man diese Summen nun von den Gesamtkosten nach 24 Monaten ab, bleiben 353,71 Euro für den reinen Tarif übrig. Man zahlt somit effektiv 14,74 Euro pro Monat für einen Handy-Tarif mit 50 GB bzw. 120 GB Datenvolumen. Zum Vergleich: Für einen Mobilfunk-Vertrag mit ähnlichen Konditionen zahlt ihr bei Mobilcom-Debitel und o2 ein Vielfaches mehr. Wenn man bedenkt, dass man hier auch noch die begehrte NextGen-Konsole dazu bekommt, merkt man, dass das Angebot ziemlich gut ist.

Wenn ihr euch damit arrangieren könnt, einen Vertrag für 24 Monate abzuschließen, ist der Tarif bei Saturn in jedem Fall derzeit eine der besten und zuverlässigsten Möglichkeiten, an eine PlayStation 5 zu kommen. Weitere Möglichkeiten, eine der begehrten Konsolen zu ergattern, findet ihr in unserem Artikel „PS5 bestellen: Preise und Verfügbarkeiten“.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

