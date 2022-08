Jede Woche gibt es einen neuen Rewe-Prospekt, farbig gedruckt auf Papier. Das produziert nicht nur hohe Kosten, sondern verbraucht auch Ressourcen, die man der Umwelt zuliebe besser einsparen sollte. Aus diesem Grund könnt ihr den Rewe-Prospekt jetzt auf WhatsApp bestellen.

Rewe startet einen neuen WhatsApp-Service für seine Prospekte. Dabei könnt ihr in Zukunft auf die Mitnahme der Papierprospekte verzichten und euch die Angebote online ansehen. Wir erklären euch, wie ihr euch für die Rewe-Prospekte bei WhatsApp anmeldet und was ihr tun könnt, wenn die Anmeldung nicht klappen will.

Wie könnt ihr den Rewe-Prospekt in WhatsApp bestellen?

Es gibt zwei – genauer gesagt sogar drei – Möglichkeiten, wie ihr den Rewe-Prospekt als WhatsApp-Dienst bestellen könnt.

Ihr ruft im Browser (im Handy oder auf dem PC) die Seite rewe.de/whatsapp auf. Wenn ihr sie im Handy aufgerufen habt, könnt ihr auf den roten Button Jetzt loschatten tippen. Habt ihr sie im Browser aufgerufen, dann seht ihr folgendes Bild und lest den QR-Code mit eurem Handy ein.

In beiden Fällen landet ihr auf einer Weiterleitungsseite, die schließlich WhatsApp im Rewe-Channel öffnet.

Die (inoffizielle) dritte Möglichkeit könnt ihr nutzen, wenn ihr WhatsApp auf den PC installiert und mit eurem Konto verbunden habt.

Ruft im Browser rewe.de/whatsapp auf und klickt dort auf den roten Button.

Daraufhin erscheint oben im Browser die Frage, ob ihr zur PC-Version von WhatsApp weitergeleitet werden möchtet.

werden möchtet. Dort landet ihr dann im Rewe-Channel und könnt eure Anmeldung normal durchführen.

So funktioniert die Anmeldung beim Rewe-Prospektservice:

Sobald ihr im offiziellen Rewe-Kanal bei WhatsApp gelandet seid, müsst ihr ihn erst einmal aktiv abonnieren .

gelandet seid, müsst ihr ihn erst einmal . Dazu schickt ihr die bereits vorausgefüllte Zeile ab, in der steht „Abschicken und schon geht’s los“.

Daraufhin werdet ihr mit eurem WhatsApp-Namen begrüßt und aufgefordert, die PLZ oder den Ort eurer bevorzugten Rewe-Filiale zu nennen.

zu nennen. Nun bekommt ihr schon sofort den ersten Link zum Prospekt eurer Stammfiliale geschickt und könnt ihn euch ansehen.

Um das Abo nun wirklich zu starten, klickt oder tippt auf „START“.

Ihr könnt die Zusendung dieser Nachrichten jederzeit beenden, indem ihr einfach „STOP“ in den Channel schreibt. Zur Änderung der Filiale schickt einfach eine andere PLZ oder einen Ortsnamen ab.

Fazit und Kritik

So einen Service in einem Medium anzubieten, das vom Großteil der Bevölkerung genutzt wird, ist eine gute Sache. Die Anmeldung ist einfach und wenn man das Angebot nicht mehr nutzen will, reicht ein „STOP“ und es endet.

Was damit leider nicht endet, ist die Herstellung der Papierprospekte. Die kommen bei vielen Deutschen weiterhin jede Woche mit den „kostenlosen Lokalzeitungen“ an – wie viele andere Prospekte auch.

Es gibt keine Möglichkeit, die Zustellung oder auch nur die Produktion dieser Heftchen abzubestellen und die Lokalzeitungen existieren nur wegen dieser Werbeverträge.

Wer also glaubt, der Umwelt durch dieses „Prospekt-Abo“ einen Gefallen zu tun, der irrt – zumindest derzeit noch. Es mag sein, dass Rewe irgendwann in der Zukunft feststellt, dass der gedruckte Prospekt in bestimmten Regionen überflüssig geworden ist und seine Produktion einstellt, aber wahrscheinlich ist das nicht.

Letztlich handelt es sich auch nicht wirklich um einen „WhatsApp-Prospekt“, sondern ihr bekommt nur jede Woche einen Link geschickt, unter dem ihr im Browser den aktuellen Prospekt eurer Stammfiliale ansehen könnt. WhatsApp ist also nur das Versandmedium für einen Newsletter.

