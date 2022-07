In der Saturn Tarifwelt befinden sich aktuell gleich 2 Top-Angebote, die sich Samsung-Fans näher ansehen sollten. Ihr bekommt das Galaxy S22 in der Enterprise Edition zusammen mit Vertrag im Netz von Vodafone oder o2 zum absoluten Tiefstpreis. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

Saturn Tarifwelt: Samsung Galaxy S22 mit Vertrag ab 1 €

Wer es auf das Samsung Galaxy S22 inklusive Vertrag mit ausreichend Datenvolumen abgesehen hat, findet in der Tarifwelt von Saturn gerade 2 interessante Angebote:

Galaxy S22 Enterprise Edition mit „Freenet green LTE“-Tarif im Vodafone-Netz: Allnet-/SMS-Flat und 15 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) für 26,99 Euro im Monat + 29 Euro Zuzahlung + 39,99 Euro Anschlusspreis - 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme = 716,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten.

Galaxy S22 Enterprise Edition mit „Grow“-Tarif im o2-Netz: Allnet-/SMS-Flat und 40 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) für 29,99 Euro im Monat + 1 Euro Zuzahlung + 39,99 Euro Anschlusspreis = 760,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten.

Egal, für welches Angebot ihr euch entscheidet: In beiden Fällen gibt es das Samsung Galaxy S22 effektiv kostenlos zum Tarif dazu, wie unsere Beispiel-Rechnung unten zeigt. Falls ihr das 5G-Netz nutzen wollt, solltet ihr den „o2 Grow“-Tarif wählen. Dieser bietet außerdem den Vorteil, dass sich das Datenvolumen alle 12 Monate automatisch um jeweils 10 GB erhöht – ohne Mehrkosten. Falls ihr auf 5G verzichten könnt und lieber ein günstiges Angebot im Vodafone-Netz sucht, empfiehlt sich der „Freenet green LTE“-Tarif, da ihr hier auch noch 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme einstreichen könnt. Das funktioniert ganz einfach per SMS mit „Bonus“ an die 22234 innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte.

Übrigens: Hinter der Enterprise Edition verbirgt sich ein riesiger Vorteil: Mit dieser Version erhaltet ihr garantiert 4 Jahre lang Firmware- und Sicherheitsupdates sowie erweiterten Schutz vor Hackern und unerlaubtem Zugriff. Ansonsten ist die Hardware die gleiche wie beim normalen Galaxy S22 (hier im GIGA-Test).

Samsung Galaxy S22 mit Vertrag bei Saturn: Darum lohnt sich das Angebot

Kosten im Überblick: Galaxy S22 + Freenet green LTE 15 GB Vodafone Grundgebühr

(monatlich) 26,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 29 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 716,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 768 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -101,25 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -4,22 Euro Zum Angebot bei Saturn

Das Galaxy S22 in der Enterprise Edition mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 768 Euro (inklusive Versandkosten). Im Einzelkauf ist das Flaggschiff-Smartphone von Samsung also teurer als mit Vertrag bei Saturn. Ein echtes Top-Angebot, das allerdings nicht lange verfügbar sein wird.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

