„Scrubs“ kehrt zurück: Das ist über das Reboot bekannt

Dr. Dorian praktiziert wieder: Fünfzehn Jahre nach dem Ende von „Scrubs – Die Anfänger“ soll es eine Neuauflage geben. Auch Zach Braff ist dabei.

Wird „Scrubs“ fortgesetzt?

Nach neun Staffeln und 182 Episoden war im Jahr 2010 vorerst Schluss mit den Geschichten rund um J.D., Turk, Carla, Elliot und Co. Doch nun soll „Scrubs – Die Anfänger“ in einer Neuauflage zurückkehren.

Ende 2024 berichteten US-Medien, dass die beliebte Krankenhaus-Sitcom einen Reboot erhält. Auch wenn der Sender ABC sich zunächst nicht offiziell äußerte, teilte Schauspieler Zach Braff die Neuigkeiten in seiner Instagram-Story.

Was aus dem Serien-Cast nach Drehende wurde, erfahrt ihr im Video:

Zach Braff ist beim Reboot dabei

Für „Scrubs“-Fans ist das ein Grund zur Freude, denn Braff spielte in der originalen Serie den Hauptcharakter Dr. John Michael Dorian, besser bekannt als J.D. Wie Deadline berichtet, gab es lange Verhandlungen, bis Braff die Rolle zusagte.

Unter anderem soll der Drehort ein Streitpunkt gewesen sein. Ursprünglich wollte Produzent Bill Lawrence, der auch schon die vorherigen Staffeln umsetzte, in Kanada drehen. Braff lebt aber in L.A. Letztlich haben sich beide Parteien anscheinend geeinigt, auch wenn offiziell noch kein Drehort bekanntgegeben wurde.

Wann startet der „Scrubs“-Reboot?

Die Neuauflage der Krankenhaus-Sitcom soll eine Mischung aus einem Wiedersehen mit den bekannten Charakteren und einem Neustart mit frischem Personal sein. Derzeit ist die Entwicklung des Revivals in vollem Gange.

Ob weitere Original-Schauspieler wie Donald Faison als Turk, Sarah Chalke als Elliot oder Judy Reyes als Carla ebenfalls am Start sind, muss erst geklärt werden. Die Dreharbeiten haben also noch nicht begonnen. Zudem wird die Serie zunächst in den USA laufen, bevor wir hierzulande die deutschen Folgen des „Scrubs“ Reboots ansehen können.

Da ABC, der amerikanische Heimatsender von „Scrubs“, zu Disney gehört, könnte die Sitcom in Deutschland auf Disney+ erscheinen.

