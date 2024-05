Suits-Zuschauer sind sich einig: Das ist die mit Abstand traurigste Folge der Serie

Die Serie „Suits“ hat viele Fans mit ihrem mitreißenden Erzählstil gewonnen. Doch diese Folge ist zweifellos die emotionalste der ganzen Show.

Wir haben neun Jahre lang die Geschichten von Harvey Specter (Gabriel Macht), einem erfolgreichen und charismatischen Anwalt in einer renommierten New Yorker Kanzlei und seinem außergewöhnlich talentierten Kollegen Mike Ross (Patrick J. Adams) in der Serie „Suits“ verfolgt. Doch Harvey und Mike teilen nicht nur ihre Karriere, sondern auch ein gemeinsames Geheimnis: Mike hat nie ein Jurastudium abgeschlossen und besitzt somit keine Anwaltszulassung. Trotz dieses Wissens stellt Harvey Mike dennoch ein, als sich ihre Wege kreuzen.

Im Verlauf der Serie lösen das Duo und ihre Kollegen eine Vielzahl von Fällen. Dabei wird Mikes fehlende Anwaltszulassung immer wieder zum Stolperstein. Trotz aller Bemühungen, dieses Geheimnis unter Verschluss zu halten, kommt die Wahrheit beinahe immer wieder ans Licht, was nicht nur Mikes Position, sondern auch die Zukunft der Kanzlei gefährdet. Wir stellen euch eine besonders emotionale Episode der Show vor.

Diese Folge gehört zu den traurigsten der gesamten Serie

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „Suits“+++

Schon in den ersten Folgen der Serie erfahren die Zuschauer, dass Mike von seiner Großmutter Edith großgezogen wurde. Genau an diesen Punkt knüpft Folge zehn der fünften Staffel mit dem Titel „Kuhhandel“, an. In dieser Episode erleben die Zuschauer den Moment, in dem der elfjährige Mike von dem tödlichen Autounfall seiner Eltern erfährt. An einem Morgen rennt Mike die Treppe hinunter, um sich nach einem Streit mit seinen Eltern bei ihnen zu entschuldigen. Da teilt ihm seine Großmutter mit, dass sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind.

In diesem Moment brechen sowohl die Großmutter als auch Mike in Tränen aus. Mike wirft seiner Großmutter vor, dass sie ihm den Unfall zu spät mitgeteilt habe, sodass ihm die Möglichkeit genommen wurde, seine Eltern noch im Krankenhaus zu sehen. Im Laufe der Folge wird Mikes schwierige Kindheit und Jugendzeit immer wieder thematisiert, wobei sich der Schmerz über den Verlust seiner Eltern in verschiedenen Szenen zeigt.

Auch Harvey wird an seine schmerzhafte Vergangenheit erinnert: die wiederholte Entdeckung, dass seine Mutter in ihrem Familienhaus fremdgeht. Harvey ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu seinem Vater und dem Wunsch, die Familie nicht weiter zu belasten. Die Entscheidung, ob er seinem Vater die Wahrheit sagen soll oder nicht, wird zu einem emotionalen Dilemma, das ihn verfolgt

Das macht die Folge so gut

Die Folge „Kuhhandel“ zeigt, wie eine Arbeiterfamilie das Fehlen eines Teils der Familie teilweise auffangen kann und dennoch schmerzhafte Wunden bleiben, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Aufgrund dieser emotionalen Intensität und der feinfühligen Darstellung des Verlustes erhielt die Episode zu Recht eine Bewertung von 9,7 von 10 Sternen auf IMDB. Ähnlich überzeugen konnten auch bestimmte Folgen von „SHERLOCK“, „Die Sopranos“ und „Seinfeld“.

Wo könnt ihr „Suits“ streamen?

Falls ihr diese emotionale Folge oder sogar die gesamte Serie erleben möchtet, könnt ihr alle neun Staffeln von „Suits“ auf Netflix streamen. Die Serie zeichnet sich durch scharfsinnige, clevere Dialoge und humorvolle Wortgefechte aus. Der schnelle Schlagabtausch zwischen den Charakteren verleiht der Serie Dynamik und sorgt für Unterhaltung. Zudem bietet „Suits“ eine interessante Mischung aus juristischen Fällen, die oft komplexe und moralische Dilemmata beinhalten, sowie aus internen Intrigen innerhalb der Kanzlei. Diese Elemente schaffen die Spannung, die diese Serie so sehenswert macht.

