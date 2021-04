Der 2003 gegründete Automobilhersteller „Tesla“ hat sich ganz dem Elektroauto verschrieben und brachte mit dem „Tesla Roadster“ 2008 das weltweit erste elektrische Fahrzeug in Serienproduktion auf den Markt. Aktuell bietet der Hersteller 4 verschiedene Modelle an und hat bereits 4 weitere Fahrzeuge in Planung. Welche Tesla-Modelle es gab, gibt und geben wird, zeigen wir hier auf GIGA in der Übersicht.

Angefangen hat alles mit dem Sportwagen „Tesla Roadster“ von dem zwischen 2008 und 2012 über 2.400 Fahrzeuge produziert und verkauft wurden. Darauf folgte 2012 die Oberklasse-Limousine „Tesla Model S“, 2015 die Crossover-SUV „Tesla Model X“ und 2017 die Mittelklasse-Limousine „Tesla Model 3“. Das neueste E-Auto auf dem Markt ist der SUV „Tesla Model Y“, der seit Anfang 2020 produziert wird. Aktuell werden die vier Modelle S, X, 3 und Y produziert und vertrieben.

Mit der Neuauflage des Roadsters und dem Sattelzug (LKW) „Semi“ hat Tesla-CEO Elon Musk 2017 zwei weitere Fahrzeuge angekündigt, die ursprünglich 2020 an den Start gehen sollten. Aufgrund der aktuellen Situation ist mit beiden E-Fahrzeugen aber erst ab 2022 zu rechnen. Im November 2019 stellte Tesla den kantigen Pick-up „Cybertruck“ vor, der wahlweise auch zusammen mit dem auf die Ladefläche passenden Quad-Bike, dem „Cyberquad“, erworben werden kann. Die Produktion der beiden Cyber-Fahrzeuge soll Ende 2021 starten.

Aktuelle Tesla-Modelle

Model S

Tesla Model S Produktion seit 2012 Fahrzeugklasse Oberklasse-Limousine Maße in mm (L × B × H) 4979 × 1964 × 1445 Radstand in mm 2960 Leergewicht in kg 1961-2250 Motor 615 kW, 1.300 N m Batterie bis 100 kWh Reichweite (laut Hersteller) bis 600 km (EPA)

Model X

Tesla Model X Produktion seit 2015 Fahrzeugklasse Crossover-SUV Maße in mm (L × B × H) 5037 × 1999 × 1684 Radstand in mm 2964 Leergewicht in kg 2391-2509 Motor 60D, 75D: 245 kW

90D; 386 kW

P90D: 568 kW

100D: 310 kW

P100D: 449 kW Batterie 60D: 75 kWh (auf 60 kWh begrenzt)

75D: 75 kWh

90D, P90D: 90 kWh

100D, P100D: 100 kWh Reichweite (laut Hersteller) 60D: 322 km (EPA)

75D: 383 km (EPA)

90D: 414 km (EPA)

P90D: 402 km (EPA)

100D: 475 km (EPA)

P100D: 465 km (EPA)

Model 3

Tesla Model 3 Produktion seit 2017 Fahrzeugklasse Mittelklasse-Limousine Maße in mm (L × B × H) 4694 × 2088 × 1436 Radstand in mm 2875 Leergewicht in kg 1610-1927 Motor SRP: 225-239 kW

LR AWD: 324 kW

LRP: 377 kW Batterie SRP: 58 kWh

LR AWD: 82 kWh

LRP: 82 kWh Reichweite (laut Hersteller) SRP: 386 km (EPA)

LR AWD: 496 km (EPA)

LRP: 496 km (EPA)

Model Y

Tesla Model Y Produktion seit 2020 Fahrzeugklasse SUV Maße in mm (L × B × H) 4751 × 1921 × 1624 Radstand in mm 2890 Leergewicht in kg 2003 Motor SR RWD: TBA

LR RWD: 190 kW

LR AWD: 254 kW

P AWD: 331 kW Batterie 75 kWh Reichweite (laut Hersteller) SR RWD: 370 km (EPA)

LR RWD: 483 km (EPA)

LR AWD: 451 km (EPA)

P AWD: 451 km (EPA)

Geplante Fahrzeuge

Cybertruck & Cyberquad

Tesla Cybertruck Produktion ab 2021 Fahrzeugklasse Pick-up Maße in mm (L × B × H) 5885 × 2027 × 1905 Radstand in mm TBA Leergewicht in kg 2750 Motor TBA Batterie 120 kWh Reichweite (laut Hersteller) SM RWD: 400 km (EPA)

DM AWD: 482 km (EPA)

TM AWD: 800 km (EPA)

Roadster (2022)

Tesla Roadster (2022) Produktion ab 2022 Fahrzeugklasse Sportwagen Maße in mm (L × B × H) TBA Radstand in mm TBA Leergewicht in kg TBA Motor TBA Batterie 200 kWh Reichweite (laut Hersteller) 1.000 km

Semi

Tesla Semi Produktion ab 2021 Fahrzeugklasse Sattelzug Maße in mm (L × B × H) TBA Radstand in mm TBA Leergewicht in kg TBA Motor TBA Batterie TBA Reichweite (laut Hersteller) 480-800 km

Ehemalige Fahrzeuge

Roadster (2008)

Tesla Roadster (2008) Produktion 2008-2012 Fahrzeugklasse Sportwagen Maße in mm (L × B × H) 3946 ×1873 ×1127 Radstand in mm 2352 Leergewicht in kg 1220 Motor 1.5: 185 kW, 270 N m

2.0; 2,5: 215 kW, 380 N m

2.5 Sport: 215 kW, 400 N m Batterie 56 kWh Reichweite (laut Hersteller) 393 km (EPA)

