„The Race“ auf Joyn & YouTube: Alle Infos zur „7 vs. Wild“-Alternative

„The Race“ ist eine neue Survival-Show des YouTubers Dave auf Joyn und YouTube. Alle relevanten Infos zum Projekt gibt es hier.

Survival-Shows liegen dank des Internets wieder voll im Trend. Dies hat zuletzt Fritz Meineckes YouTube-Format „7 vs. Wild“ bewiesen. Die bisher drei Staffeln der Serie wurden auf der Videoplattform millionenfach geklickt und eine vierte ist bereits auf dem Weg. Nun hat auch YouTube-Kollege Dave mit „The Race“ ein Projekt gestartet, das allerlei Spannung verspricht.

Wie der Titel bereits andeutet, geht es in der Show vor allem darum, schnell zu sein. Vier action-erfahrene Content-Creator, inklusive Dave, werden ohne Geld und Handy irgendwo in den Gassen der marokkanischen Stadt Tanger ausgesetzt. Dort trennen sich ihre Wege und sie müssen versuchen, es so schnell wie möglich nach Köln zu schaffen. Gewinner ist derjenige, der als erster die deutsche Großstadt erreicht.

„The Race“ ist auf Joyn und YouTube verfügbar. Die erste Folge könnt ihr euch hier ansehen:

„The Race“ Teilnehmer: Wer ist dabei?

Anders als bei „7 vs. Wild“ hat „The Race“ keine Influencer mit Millionenreichweite an Bord. Abgesehen von Veranstalter David Heinrichs („Dave“) handelt es sich um weitgehend unbekanntere Content-Creatoren. Sie alle haben jedoch Erfahrung in der Outoor- und Abenteurer-Szene.

Wann erscheinen neue Folgen „The Race“?

Die deutsche Online-Premiere von „The Race“ war am 16. Juni 2024 auf Joyn. Bei dem Streamingdienst sind bereits sechs Episoden verfügbar, die ihr euch kostenlos ansehen könnt:

Auch bei YouTube werden die einzelnen Folgen veröffentlicht. Ihr könnt sie euch auf dem Kanal von Dave kostenlos ansehen. Jeden Mittwoch und Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Episode. Allerdings müsst ihr euch hier etwas länger gedulden. Während auf Joyn bereits sechs Episoden erschienen sind, ist bei YouTube erst am 30. Juni die erste Folge gestartet.

