Tinder Explore: Das steckt hinter dem Feature der Dating-App

Das Prinzip von Dating-Apps ist einfach erklärt: Ihr wischt einfach nach links oder rechts. Mit Tinder Explore gibt es aber auch einen interaktiven Modus.

Was zeichnet die Dating-App aus?

Tinder zählt zu den am meisten genutzten Dating-Apps. Eine große und vor allem internationale Community verhilft der Anwendung bis heute zu ihrer Popularität. Doch was viele nicht wissen: Tinder hebt sich mit Funktionen wie Explore von der Konkurrenz ab. Diese bieten ihren Usern die Funktion nämlich nicht in dieser Form an.

In diesem Video geben wir euch einen Überblick über die gängigen Dating-Apps:



Das steckt hinter Tinder Explore

So gelangt ihr bei Tinder in den Explore-Modus:

Die App startet beim Öffnen im Standardmodus . Das könnt ihr auch in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand erkennen. Dort ist nämlich ganz links die Flamme farblich dargestellt.

. Das könnt ihr auch in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand erkennen. Dort ist nämlich ganz links die Flamme farblich dargestellt. Tinder Explore findet ihr hinter dem daneben platzierten Symbol. Es zeigt mehrere kleine Kacheln und eine Lupe .

. Wenn ihr darauf klickt, wechselt ihr zu Explore. Ihr werdet mit dem Text „Willkommen bei Explore“ begrüßt.



Tinder Explore bietet eine andere Herangehensweise als das klassische Swipen. Während dabei nämlich häufig optische Kriterien im Fokus stehen, könnt ihr im Explore-Modus intensiver nach inhaltlichen Übereinstimmungen filtern.



Diese Interessen gibt es bei Tinder Explore

Dort findet ihr unterschiedliche Communitys mit übergeordneten Themen. So könnt ihr beispielsweise User finden, die neue Freundschaften, ein Kaffeedate oder eine nicht-monogame Beziehung suchen.

Um in die Channels eintreten zu können, müsst ihr zum Teil bestimmte Kriterien erfüllen. Das kann beispielsweise eine Mindestanzahl hochgeladener Fotos sein. Im Menü seht ihr übrigens auch, wie viele User den jeweiligen Communitys angehören.



Tinder hat den Explore-Modus im Jahr 2021 in die App integriert. Damals hoben die Entwickler ein wichtiges Feature hervor: User können die Suche auf verifizierte Profile beschränken. Wer sich dafür entscheidet, sieht ausschließlich potenzielle Dates, deren Echtheit überprüft wurde.