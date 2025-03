Schniblo-Tag: Was ist das & wann ist er 2025?

Nach dem Valentinstag am 14. Februar und dem Frauentag am 8. März folgt Mitte März mit dem „Schniblo-Tag“ ein besonderer „Feiertag“ für Männer. Der Schniblo-Tag vereint Sex und Essen – oder Essen und Sex, je nachdem, welche Reihenfolge am liebsten ist. Was die Abkürzung „Schniblo“ bedeutet, wann er jährlich stattfindet und wer diesen besonderen Tag wie feiert, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Der Termin für den nächsten Schniblo-Tag ist Freitag, der 14. März 2025.

Was steckt dahinter?

Viele Herren der Schöpfung fühlen sich durch den Valentinstags-Hype genötigt, Blumen, Schokolade und den ganzen Kram zu schenken. Die US-Amerikaner dachten sich demnach, es muss eine Art „Ausgleichs“-Valentinstag her, ein Tag, an dem Frauen ihre Zuneigung ebenfalls durch besondere Geschenke und Zuneigung ausdrücken. So wurde 2002 der satirische Feiertag durch DJ Tom Birdsey im US-Radiosender WFNX Radio als „Steak and Blowjob Day“ ins Leben gerufen (Quelle: The Daily Dot).

Was ist der Schniblo-Tag?

In den USA heißt der Tag „Steak & Blowjob Day“.

Der Schniblo-Tag oder auch Schniblotag setzt sich aus den Worten „ Schnitzel“ und „ Blowjob“ zusammen. Es handelt sich also um den Schnitzel und Blowjob-Tag.

und „ zusammen. Es handelt sich also um den Schnitzel und Blowjob-Tag. Er wurde ca. 2002 als Steak and BJ Day in Amerika erfunden. Hier wurde dem romantischen, kommerziellen Valentinstag vom 14. Februar ein Tag für Männer entgegengesetzt, an dem sie sich ausgleichende Gerechtigkeit von ihren Frauen erhoffen. Ob es nun traditionell Steak oder Schnitzel nach Familienrezept gibt, kann jeder für sich entscheiden.

Es handelt sich nicht um einen offiziellen Feiertag. Es gibt aber wie bei allen erfundenen Feiertagen zahlreiche Grußkarten, T-Shirts und Websites, die genau das vorgeben und den Tag ausgiebig feiern.

Wann ist Schniblo-Tag 2025?

Der Schnitzel- und Blowjob-Tag findet jedes Jahr an einem festen Datum statt. Damit die Männer wissen, wann ihnen beim Gedanken an ein saftiges Schnitzel und das französische Dessert das Wasser im Munde zusammenlaufen kann, verraten wir euch das Schniblo-Datum:

Gefeiert wird der Schnitzel- und Blowjob-Tag jährlich am 14. März, also genau einen Monat nach dem Valentinstag und fast genau eine Woche nach dem Frauentag. Wenn es nach den Herren geht, zeigen die Frauen an diesem Tag ihre Liebe durch Kochen und durch andere „romantische“ Gesten.

also und fast genau eine Woche nach dem Frauentag. Wenn es nach den Herren geht, zeigen die Frauen an diesem Tag ihre Liebe durch Kochen und durch andere „romantische“ Gesten. Der Feiertag ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, sondern eine ironische Abwandlung des kommerzialisierten Valentinstags. Er kann selbstredend von allen Geschlechtern „gefeiert“ werden und es muss auch kein fleischiges Schnitzel verspeist werden, um den Tag zu zelebrieren.

Schniblo-Tag in Deutschland

Valentinstag und Schnitzel-Blowjob-Tag sind scheinbar ein Dreamteam. Dass es am Schniblo-Tag Schnitzel in der Küche und Fellatio am Wunschort geben soll, trifft bei vielen auf Überraschung. Damit die Männer an ihrem Tag der Liebe nicht auf Unverständnis treffen und der Tag für sie ins Wasser fällt, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können entweder unelegant (und vermutlich eher kontraproduktiv) auf ihre Ausgaben und Mühen am Valentinstag hinweisen, oder den Schniblo-Tag zu einem besonderen Erlebnis für beide Partner machen. Kocht gemeinsam, geht ins nächste Schnitzel-Restaurant oder wünscht euch ein paar Tage vorher aus tiefstem Herzen das knusprige, panierte Stück Fleisch beziehungsweise eine vegane Alternative. Wenn es dann zum Oralverkehr kommen soll, sollte der Partner in Stimmung sein und idealerweise auch etwas vom Kuchen abhaben dürfen. Verwöhnt euch gegenseitig und lasst es am Schniblo-Tag krachen.

Ähnliche "inoffizielle" Spaß-Tage:

Steak & Blowjob Day (14. März) – Internationale Version des Schniblo-Tags.

– Internationale Version des Schniblo-Tags. Grill & Blowjob Day (14. April) – Eine Variante für Grill-Liebhaber.

– Eine Variante für Grill-Liebhaber. Pi Day (14. März) – Mathematiker feiern an diesem Tag die Kreiszahl π (3,14).

– Mathematiker feiern an diesem Tag die Kreiszahl π (3,14). Männertag/Vatertag (Christi Himmelfahrt) – In Deutschland wird dieser oft mit Bollerwagen-Touren und Alkohol gefeiert.

– In Deutschland wird dieser oft mit Bollerwagen-Touren und Alkohol gefeiert. Internationaler Männertag (19. November) – Setzt sich für Männergesundheit und Gleichberechtigung ein, weniger humorvoll.

Natürlich ist dieser Schniblo-Tag ein Thema, das nicht zu ernst genommen werden sollte: Es geht hier um die humorvolle Idee und das Sammelsurium der sinnlosen Feiertage. Schließlich sollte man Momente der Zweisamkeit nicht genießen, nur weil der Kalender das vorschreibt, sondern hat 365 Tage im Jahr Zeit dafür. Zudem sollte man dem Partner nicht bloß etwas schenken und Gutes tun, nur weil man eine Gegenleistung erwartet. Habt ihr schon von diesem etwas schlüpfrigen „Feiertag“ gehört, bringt das Thema euch zur Weißglut oder zelebriert ihr ihn sogar feierlich?

