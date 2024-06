Wem gehört McDonald’s? Die Geschichte hinter dem Fast-Food-Giganten

McDonald’s ist zweifellos eine der bekanntesten globalen Marken. Doch wer steckt hinter dem Fast-Food-Imperium und warum hatten die Gründer wenig von dem Ruhm?



McDonald’s ist ein Symbol für die Globalisierung und die Modernisierung der Gastronomie. Hinter den goldenen Bögen stehen eine faszinierende Geschichte, visionäre Gründer, ein ehrgeiziger Unternehmer und eine weltweite Gemeinschaft von Aktionären und Investoren, die alle dazu beigetragen haben, McDonald’s zu dem zu machen, was es heute ist. Heute hat fast jeder eine Filiale in seiner Nähe. Wir verraten mehr.

Dieser Mann aus dem Video feierte sogar seinen einhundertsten Geburtstag in einem McDonald’s.

Wem gehört McDonald’s heute?

Heute ist McDonald’s eine globale Marke mit Tausenden von Restaurants in über 100 Ländern. Die McDonald’s Corporation ist das Unternehmen, das die Marke besitzt und verwaltet. An der Spitze der McDonald’s Corporation stehen ein Vorstand und ein Geschäftsführer, die für die strategische Ausrichtung und das tägliche Management verantwortlich sind. Derzeit hält Chris Kempczinski beide Positionen inne und ist Geschäftsführer als auch Vorstand der McDonald’s Corporation.

Die McDonald’s Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden. Die größten Aktionäre von McDonald’s sind Investmentfonds, institutionelle Anleger und vermögende Einzelpersonen.

Wer hat McDonald’s gegründet?

Alles begann im Jahr 1940 in San Bernardino, Kalifornien, als die Brüder Richard und Maurice McDonald ihr erstes Restaurant eröffneten. Mit ihrem innovativen „Speedee Service System“ revolutionierten sie die Fast-Food-Industrie, indem sie Essen in Rekordzeit servierten. Diese Pioniere legten den Grundstein für das, was später zu McDonald’s werden sollte. Doch zunächst einmal blieb das Restaurant eher unbekannt, bis jemand anderes sein Potenzial erkannte.

Wer machte McDonald’s so erfolgreich?

Ray Kroc, ein Unternehmer und Verkäufer von Milchshake-Maschinen, erkannte, dass das McDonald’s-Konzept weiter expandieren konnte. Er übernahm 1955 die Franchise-Rechte, sowie den Namen McDonald’s. Kroc war maßgeblich daran beteiligt, McDonald’s von einer kleinen lokalen Kette zu einem weltweiten Phänomen zu machen. Seine Expansionstaktik und sein Geschäftssinn trugen wesentlich zum rasanten Wachstum von McDonald’s bei.

Die eigentlichen Gründer des Restaurants, Richard und Maurice McDonald, profitieren nicht so sehr von dem Deal mit Kroc: Gemäß dem Vertrag mit den Gründern war Ray Kroc für die Expansion zuständig, während die McDonald-Brüder die Produktion kontrollierten. 1961 kaufte Kroc die Markenrechte für 2,7 Millionen US-Dollar von den Brüdern, finanziert von Investoren wie der Universität Princeton. Die Brüder durften ihr eigenes Restaurant als „The Big M“ behalten, bis Kroc ein McDonald’s-Lokal direkt gegenüber eröffnete. Kurz darauf mussten die Brüder ihr Restaurant schließen.

