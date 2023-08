Wo ist die nächste Tischtennisplatte in der Nähe?

Ihr habt Lust auf eine Runde „Ping-Pong“ im Freien, wisst aber nicht, wo die nächste Tischtennisplatte in der Nähe ist? Dann müsst ihr nicht lange ziellos draußen herumlaufen und suchen. Das Web-Portal „Ping Pong Map“ zeigt euch die Tischtennisplatten in eurer Nähe an.

Das Angebot ist kostenlos. Erlaubt ihr der Seite den Zugriff auf euren Gerätestandort, könnt ihr schnell sehen, wo die nächste Ping-Pong-Möglichkeit in eurer Umgebung ist und euch schnell dorthin navigieren lassen. Hier findet ihr die Spielfelder auf der Karte.

Tischtennisplatten in der Nähe finden

Das Portal zeigt nicht bloß die Standorte an, sondern bietet viele Zusatzinformationen. An der Stecknadel, die die Position angibt, seht ihr die Anzahl der einzelnen Spielfeldtische an diesem Standort. Tippt ihr auf ein Ergebnis, steht ihr ein Foto dazu. Zudem gibt es eine kurze und knappe Textangabe zu den Tischen. So kann hier eine Beschreibung stehen wie „Spielplatz mit zwei Betontischen“ oder „2 Platten bei einem kleinen Spielplatz“.

Die Angaben helfen, noch vor dem Eintreffen einen Einblick in die Tischtennisplatten zu erhalten. So könnt ihr schnell abwägen, ob sich der Weg dorthin lohnt. Eine genaue Straßenangabe findet sich hier ebenfalls, sodass ihr nicht allzu lange nach der Position suchen müsst. Weiterhin findet ihr im Ergebnis die Information, ob es sich um eine „Outdoor“-Platte handelt oder ob das Spielfeld in einer Halle versteckt ist.

Ping Pong Map: Archiv mit Tischtennisfeldern in der Umgebung

Neben den Tischtennis-Spielfeldern direkt in eurer Nähe könnt ihr euch auch einen zufällig ausgewählten Standort oder zufällige Fotos von eingetragenen Platten anzeigen lassen.

Das Angebot lebt von der Ping-Pong-Community. Die Daten zu den Tischen wurden also von Nutzern eingetragen. Falls ihr selber eine Tischtennisplatte in eurer Nähe kennt, die in der Karte noch nicht aufgeführt ist, tippt einfach auf den Button „Add spot“ und fügt euren eigenen Eintrag hinzu. Dazu könnt ihr eine kurze Beschreibung verfassen und Fotos von der Platte hochladen.

Das Portal wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Anbieter freut sich über eine kleine Spende, wenn euch die Seite gefällt.

Wenn ihr sehen wollt, wie die Profis spielen, könnt ihr ab Ende August zu den Spielen der Tischtennis-Bundesliga über den Streaming-Dienst „Dyn“ zu den Live-Übertragungen einschalten.

