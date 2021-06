Wenn die virtuelle Festplatte aus Virtualbox zu wenig Speicherplatz hat, könnt ihr sie nachträglich vergrößern. Wir zeigen in dieser Anleitung, wie ihr in Virtualbox die Festplatte vergrößern könnt und was ihr dann noch nachträglich in virtuellen Windows-Maschinen machen müsst.

VirtualBox Facts

Ihr habt beispielsweise eine virtuelle Maschine mit Windows 10 eingerichtet und der Speicherplatz ist nun zu gering? Wenn die Festplatte als „dynamisch alloziert“ eingerichtet wurde (Standard-Einstellung), könnt ihr diese nachträglich vergrößern, ohne dass ihr die virtuelle Maschine komplett neu installieren müsst.

Zuerst Sicherungspunkte entfernen

Damit das Vergrößern der Festplatte in Virtualbox funktioniert, müsst ihr vorher alle Sicherungspunkte der virtuellen Maschine entfernen, sodass nur der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine übrig bleibt. Fahrt die virtuelle Maschine dann herunter und schließt Virtualbox.

Vorbereitung

Die virtuelle Festplatte muss als dynamisch alloziert angelegt sein, sonst funktioniert die Anleitung nicht. Ansonsten müsst ihr Folgendes wissen:

Den Pfad zur Virtualbox-Installation (Standard): C:\Programme\Oracle\VirtualBox Den Pfad der virtuellen Festplatte, die ihr vergrößern wollt (Beispiel): C:\Benutzer\BENUTZERNAME\VirtualBox VMs\Windows\Windows.vdi

Statt BENUTZERNAME ist euer Windows-Profilverzeichnis gemeint. Berechnet den Speicherplatz, den die Festplatte haben soll, in Megabyte.

Beispielrechnung: Unsere virtuelle Festplatte hat 32 GB, soll aber auf 50 GB vergrößert werden. Da 1 GB = 1024 MB sind, rechnen wir aus: 40 x 1024 MB = 40960 MB.

Um die korrekten Pfade herauszufinden, navigiert ihr in die jeweiligen Ordner und klickt oben in die Adressleiste des Windows-Explorer. Dann könnt ihr den Pfad einfach kopieren (per Copy & Paste).

Virtualbox-Befehl zum Vergrößern der Festplatte

Drückt die Tastenkombination [Windows] + [R], um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt cmd ein und drückt [Enter], um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Tippt folgenden Befehl ein inklusive Anführungszeichen und wechselt die Platzhalter durch eure Angaben: „C:\Programme\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe“ modifyhd „C:\Pfad\zur\virtuellen\Festplatte.vdi“ --resize 40960 Beachtet, dass vor „resize“ zwei Minuszeichen stehen.

Vergrößerte Festplatte in virtueller Windows-Maschine aktualisieren

Nach der Größenänderung der virtuellen Festplatte zeigen virtuelle Maschinen mit Windows diese noch nicht an. Das müsst ihr tun: