Hinweis: Unter den obigen Downloadbuttons könnt ihr euch XMedia Recode in der Installationsversion für 64-Bit- und 32-Bit-Systeme herunterladen. Weiterhin ist das Programm in einer portablen Ausgabe erhältlich. XMedia Recode Portable benötigt dabei keine Installation und kann auf Wunsch auch vom USB-Stick an jedem beliebigen Rechner ausgeführt werden:

XMedia Recode Portable 64-Bit herunterladen XMedia Recode Portable 32-Bit herunterladen

Mit dem XMedia Recode Download könnt ihr Videodateien für verschiedene Ausgabegeräte konvertieren. Die Stärke des Programms liegt in den zahlreichen mitgelieferten Profilen, etwa für das iPhone, den iPod und diverse Handys. So müsst ihr euch kaum Gedanken um die richtigen Einstellungen machen. Wird euer Gerät noch nicht unterstützt, könnt ihr aber auch ein eigenes Profil anlegen.

XMedia Recode Download - Funktionen

Neben einem einfachen Videoschnitt von Szenen erlaubt der XMedia Recode Download auch das Abschneiden der Ränder des Videos und die Farb- und Gammakorrektur des Ausgangsmaterials. Damit können flaue und milchige Farben so verändert werden, dass das Ergebnis wieder frisch aussieht. Neben der Auswahl des Bildformats - zum Beispiel 4:3 oder 16:9 - könnt ihr auch in das Bild hineinzoomen. Wenn das Video zu leise aufgenommen wurde, könnt ihr es mit der Lautstärkekorrektur lauter machen. Mit dem XMedia Recode Download könnt ihr zudem die Framerate und die Bitrate sowie die Auflösung des Videos einstellen.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die besten Multimediatools für Windows vor:

Bilderstrecke starten

12 Bilder

Voreinstellungen für bestimmte Formate bei XMedia Recode

Wer schon einmal aus einem Musikfilm eine Melodie speichern wollte, fragt sich, wie man Audio-Streams aus den Videoformaten extrahiert. Auch hier bietet der Download von XMedia Recode eine Lösung. XMedia Recode enthält für die meisten Videoplayer Voreinstellungen, die ihr nur noch abrufen müsst - so wird das Video zum Beispiel automatisch auf die Bildschirmgröße und das passende Videoformat für das iPhone angepasst. Das Programm unterstützt mit seinen Profilen zahlreiche Geräte von Cowon, Creative Labs, HTC, Motorola, Nokia, Palm, Philips, iRiver, Samsung und Sony.

Da XMedia Recode gleich mehrere Videos hintereinander konvertieren kann, könnt ihr in Ruhe etwas anderes machen, wenn das Konvertieren läuft. Bei umfangreichen Werken kann das durchaus einige Zeit beanspruchen.

Zum Thema:

XMedia Recode Download - Unterstützte Formate

XMedia Recode kann nahezu alle bekannten Audio- und Videoformate umwandeln, darunter: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A, M1V, M2V, M4V, MKV, MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, PSP, (S)VCD, SWF, VOB, WAV, WMA und WMV.

Ab Version 3.0 unterstützt das Programm auch Blu-rays, außerdem wurden etliche Codecs aktualisiert und etliche kleine Fehler behoben. Dazu wurden neue Profile (Acer, HTC, Samsung, Motorola) hinzugefügt.

Fazit: XMedia Recode ist ein kompetentes Konvertierungstool für Windows, mit dem man seine Mediendateien in die passenden Formate umwandeln kann. Bei der großen Reihe von unterstützten Formaten sollten eigentlich keine Wünsche offenbleiben.