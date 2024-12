550 Euro für ein Privatkino? Die Meta Quest 3 ist ein echter Segen für mich

Welcher Filmfan träumt nicht von einem eigenen Kino? Filme auf einer riesigen Leinwand genießen ist dank der virtuellen Realität aber inzwischen auch in den eigenen vier Wänden problemlos möglich – und deswegen sage ich: Die Meta Quest 3 ist ein Muss für Filmfans.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

So macht ihr euer Wohnzimmer zum Kinosaal

Als leidenschaftlicher Filmfan gehe ich regelmäßig ins Kino. Allerdings kann ich die Vorbehalte gegen die Lichtspielhäuser verstehen. Kinotickets sind in den letzten Jahren immer teurer geworden und je nach Film und Uhrzeit kann auch das anwesende Publikum nervig und anstrengend sein. Grüße gehen raus an alle, die während der Vorstellung ihr Handy checken müssen...

Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich kein Kino in meiner unmittelbaren Nähe habe und deswegen ein Kinobesuch auch einer kleinen Reise gleichkommt. Zum Glück gibt es aber die Meta Quest 3. Nein, ernsthaft, ich konnte es im Vorfeld selbst nicht so recht glauben, aber die VR-Brille war in den letzten Monaten ein echter Gamechanger für mein Filmerlebnis.

In der Regel wird die Meta Quest 3 ja eher als spezielle Konsole vermarktet, die sich vor allem an Gamer richtet. Ich selbst hab sie deswegen auch Zuhause. Um Videospiele soll es in diesem Artikel aber gar nicht gehen, auch wenn es auf der VR-Brille einige tolle Exklusivtitel wie zum Beispiel Batman: Arkham Shadow gibt.

Dank einer App wie Bigscreen habt ihr ein virtuelles Kino zu Hause. (© Bigscreen, Inc.)

Nein, in diesem Artikel möchte ich über eine geniale Funktion sprechen, die viel zu wenig Beachtung bekommt – selbst in VR-Kreisen. Ich spreche davon, dass man mit einer kostenlosen App wie Bigscreen ein beinah reales Kino-Erlebnis simulieren kann. Die App verfrachtet euch und eure Freunde in einen virtuellen Kinosaal und ganz ehrlich, ich war wirklich baff wie gut das Ergebnis ist. Wenn man einen bequemen Liegestuhl sein Eigen nennt, die Brille aufsetzt und nach ein paar Klicks in einem Raum seiner Wahl Platz nimmt, dann hat das fast schon etwas Magisches.

Ich habe die App in den vergangenen Monaten schon ein paar Mal benutzt, um mit Freunden virtuelle Kino-Abende zu veranstalten und das war jedes Mal die reinste Gaudi. Kein beschwerlicher Weg zum Kino, kein teures Ticket und keine nervigen Gäste, die sich im Saal nicht benehmen können. Okay, über Bigscreen lassen sich nicht die neuesten Filme anschauen, aber dafür kann man zum Beispiel sein Amazon-Prime-Konto koppeln, um dann auf das dortige Film- und Serien-Programm zugreifen zu können.

Und falls jemand Bedenken wegen der Bild- und Klangqualität hat, auch hier kann ich entwarnen. Die Realität ist nochmal eine Ecke schärfer, aber was die Meta Quest 3 auf die virtuelle Leinwand zaubert, ist wirklich beeindruckend. Und nach gut 15 Minuten vergisst man schon fast, dass man nicht wirklich in einem Kinosaal sitzt.

Der Preis ist hoch, aber das Ergebnis lohnt sich

Aber gut, sprechen wir kurz über die Nachteile. Der Elefant im Raum ist der Preis. Die VR-Brille ist mit knapp 550 Euro nicht gerade günstig, weshalb ich selbst Hardcore-Filmfans niemals raten würde, nur wegen Filmen und Serien zuzuschlagen. Wer allerdings Filme liebt und darüber hinaus gerne zockt, der sollte schon eher über eine Anschaffung nachdenken. Inzwischen gibt es auch die Meta Quest 3S, die mit 325 Euro wesentlich günstiger ausfällt.

Allerdings müsst ihr nochmal 50 bis 70 Euro extra einkalkulieren, um euch eine Akkuerweiterung zu kaufen. Der Standardakku hält nämlich im schlimmsten Fall keine zwei Filme durch. Ein „Der Herr der Ringe“-Marathon ist also nur mit Erweiterung drin. Ich spreche hier aus Erfahrung.