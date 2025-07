Aktuelle Hitzewelle wirft das Programm von RTL, WDR und Co. über den Haufen

Der Sommer überrollt Europa und diverse Sender zeigen Sondersendungen, um mit der Gluthitze am besten fertigzuwerden.

Eine Hitzewelle hat Europa fest im Griff und während in Städten wie Paris bis zu 41 Grad Celsius erwartet werden, reagieren auch deutsche Sender auf die hohen Temperaturen. So zeigt RTL am 01. Juli um 20:15 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel „RTL Aktuell Spezial: Glutofen Deutschland – Wie umgehen mit der Extrem-Hitze?“. Dadurch verschiebt sich das Abendprogramm spontan. Die Sendung „Bauer sucht Frau International“ wird aller Voraussicht nach um 20:30 Uhr ausgestrahlt.

Öffentlich-Rechtliche zeigen Sondersendungen

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender, wie der MDR und der SWR haben mit entsprechenden Sondersendungen auf die Hitzewelle reagiert. Die jeweiligen Sendungen sind auch weiterhin online abrufbar:

Da die aktuelle Hitzewelle bis Freitag anhalten wird, sind weitere Programmänderungen und Sondersendungen nicht unwahrscheinlich. Wir updaten diesen Artikel, sobald es dahingehend konkrete Angaben gibt.

Unsere Tipps und Tricks gegen die Sommerhitze

Um die hohen Temperaturen möglichst gut zu überstehen, haben wir verschiedene Artikel veröffentlicht, die nützliche Hinweise, Tipps und Gadgets beinhalten. So könnt ihr zum Beispiel mit einem einfachen Flaschentrick für kostenlose Abkühlung in den eigenen vier Wänden sorgen.

Wer sich indessen Sorgen macht, dass der teure Laptop in der Sonne überhitzt, für denjenigen könnte dieses praktische Hilfsmittel eine kostengünstige Lösung sein. Noch wichtiger ist aber das Wohl unserer Vierbeiner. Damit Hunde sich entspannt abkühlen können, hat unser Kollege Kaan eine geniale Matte auf Amazon gefunden.

Und an die Gamer da draußen: In unserer neuen Bilderstrecke findet ihr 15 tolle Steam-Spiele, die euch abkühlen, während draußen die Sonne brennt.

