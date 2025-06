ZDF zeigt heute Abend Jennifer Lawrence in ihrer freizügigsten Rolle

Was tut man nicht alles, wenn man plötzlich Steuerschulden hat …

Ab 20:15 Uhr läuft am 26. Juli 2025 (Donnerstag) im ZDF die Komödie No Hard Feelings, in der Jennifer Lawrence die Hauptrolle spielt und versucht, auf kuriose Art und Weise an ein bisschen Geld zu kommen. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben anschauen.

ZDF zeigt No Hard Feelings im Free-TV

Die 32-jährige Maddie Barker (Jennifer Lawrence) hat es nicht gerade leicht. Ihre Mutter stirbt und hinterlässt ihr ein Haus, doch obwohl sie zwei Jobs hat, kann sie die anfallende Grundsteuer nicht bezahlen. Ihr Auto wird deswegen kurzerhand gepfändet – für ihren Job als Uber-Fahrerin bedeutet das das Aus.

Um ihr frisch geerbtes Eigenheim nicht verkaufen zu müssen, sieht sie sich online nach Möglichkeiten um, an ein neues Auto zu kommen. Sie stößt dabei auf ein unmoralisches, aber verlockendes Angebot. Ein Elternpaar bietet ihr ein Auto im Austausch dafür an, dass sie ihren 19-jährigen Sohn Percy datet und mit ihm Sex hat. Dieser sei besonders schüchtern und hätte deswegen noch keinerlei Erfahrungen mit Frauen gemacht. Das wollen sie vor seinem Aufbruch zum College schleunigst ändern.

Maddie lässt sich auf das Angebot ein und fängt fortan damit an, den Teenager zu umgarnen – doch das läuft alles andere als glatt ab.

So freizügig war Jennifer Lawrence auf der Leinwand noch nie zu sehen

Mit einer IMDb-Wertung von 6,3 von 10 Punkten und einem Tomatometer-Score von 70 Prozent ist No Hard Feelings wahrscheinlich kein Film, der wegen seiner Qualität in die Annalen der Filmgeschichte eingeht (Quelle: IMDb / Rotten Tomatoes).

Aber eine Szene aus der Komödie hat rund um den Release für besonders viel Aufregung gesorgt – Vorsicht, ab hier folgt ein kleiner Spoiler:

Maddie und Percy verabreden sich nachts zu einem Treffen am Strand und gehen nackt baden. Als Teenager das bemerken, klauen sie ihre Sachen. Die wutentbrannte Maddie stürzt prompt aus dem Wasser, schreitet nackt auf die Bande zu und prügelt sie kurzerhand windelweich – eine irgendwie verrückte und gleichzeitig extrem starke Szene.