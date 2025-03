Kontroverse Hauptfigur in Assassin’s Creed Shadows: Expertin erklärt, wer Yasuke wirklich war

Seit dem ersten Trailer zu Assassin’s Creed Shadows wird Yasuke heiß diskutiert. Doch den schwarze Samurai gab es wirklich. Wie nah er an der Realität ist, haben bei einem Besuch des Samurai-Museums Berlin untersucht. Im Video erfahrt ihr, was wir herausgefunden haben.

Wie realistisch ist Assassin's Creed Shadows wirklich? Gab es Yasuke wirklich? Wir haben bei Alexandra Weber, der Kuratorin vom Samurai-Museum Berlin nachgefragt.

Alexandra: Yasuke ist wahnsinnig umstritten. Er war ja auch schon Gegenstand anderer Spiele. Nioh ist da zum Beispiel zu nennen. Es gab Bücher über ihn, Anime-Serie und dergleichen. Er ist definitiv ein sehr spannender Charakter. Und er hat wirklich existiert – seine Existenz ist definitiv belegt. Aber diese Schriftquellen sind unglaublich vage und auch sehr, sehr begrenzt.

Alex: Welche Details sind denn belegt? War er zum Beispiel ein Samurai?

Alexandra: Das ist natürlich die große, spannende Frage. Belegt ist: Wir haben eine Aufzeichnung von den Jesuiten, dass er an Oda Nogunaga übergeben wurde.

Dann ist noch ein Gerücht belegt, dass er eventuell als Tono, also als Fürst, bezeichnet werden und diesen Titel erhalten sollte. Ob das letztendlich geschehen ist, kann keiner sagen, darüber gibt es keine Aufzeichnungen.

Und dann haben wir noch Oda Nogunagas Tod, Yasuke stand da schon nicht mehr unter seinem Schutz. Es liegen Aufzeichnungen aus einem Tagebuch vor, in denen beschrieben wird, dass Akechi Mitsuhide, der Widersacher von Oda Nobunaga, Yasuke gefangen nahm. Er ließ Yasuke aber frei, weil er ein Tier sei, das nichts wisse oder verstehe und mit der ganzen Sache nichts zu tun habe. Dann wurde Yasuke höchstwahrscheinlich wieder an die Jesuiten übergeben.

Und jetzt zur großen Frage: War er ein Samurai?

Was ist ein Samurai in dieser Zeit? Ein Krieger mit einem bestimmtem Status. Der Samurai-Begriff, wie wir ihn heutzutage nutzen und verstehen, hat sich als Status erst in der Edo-Zeit etabliert. Er bedeutet ja auch Dienen, also einem Herrn dienen. Wer diente wem zu dieser Zeit? Das waren ganz wilde Zeiten. Wir haben hier keinen historischen Beleg, dass er Samurai war.

Alex: Man merkt also, es ist doch wieder alles viel komplizierter als gedacht. Einerseits: Ja. Yasuke gab es wirklich, das ist belegt. Andererseits gibt es etliche Lücken in der überlieferten Biografie. Und genau deshalb ist dieser Charakter auch so spannend – um Geschichten mit ihm zu erzählen.

Es gibt ja inzwischen viele Bücher, Serien, auch andere Videospiele, wie Nioh 1 und 2, die sich mit Yasuke auseinandersetzen. Weil wenn es nur wenig Belege gibt, was dieser Mann in seiner Lebenszeit gemacht hat, gibt das natürlich den Autoren dieser Stories viel mehr Freiheit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und genau das macht Assassin's Creed Shadows auch.