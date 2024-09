Beinahe aufgegeben – Pokémon-Challenge ist schwerer als erwartet

Shiny-Only: Pokémon Let’s Go Evoli

Zwei YouTuber haben sich der extremsten Pokémon-Challenge gestellt: Das Spiel nur mit Shiny-Pokémon durchspielen. Was zunächst unmöglich erscheint, wurde für beide zur epischen Geduldsprobe. Alle Infos findet ihr im Video oben und im Artikel.

Shiny-Hunting auf die Spitze getrieben

60 Stunden und 17.000 Neustarts - das war die Bilanz von YouTuber SmallAnt, als er Pokémon SoulSilver nur mit Shinies durchspielte. Eine beeindruckende Leistung, die jedoch jetzt von seinem Kollegen Alpharad in den Schatten gestellt wurde. Nachdem er SmallAnts Challenge ebenfalls geschafft hatte, wagte Alpharad sich an die vermeintlich einfachere Version: Pokémon: Let's Go.

Let's Go: Leichter Start, harter Weg

Alpharad dachte, er hätte einen Vorteil: In Let's Go kann man mit Items und Fangserien die Chance auf ein Shiny um das 200-fache erhöhen. Was er nicht bedachte: Das Spiel verlangt viel mehr Pokémon, um voranzukommen.

Das wurde schon in Rockos Arena klar: Hier bekommt ihr nur mit einem Pokémon vom richtigen Typ Zutritt. Ganze 50 schillernde Pokémon musste er fangen, um in Kogas Arena zu kommen und das Spiel beenden zu dürfen. Was für Neueinsteiger als Erleichterung gedacht war, wurde für den Veteranen zur Herausforderung seines Lebens.

16 Monate für den Triumph

Nach unglaublichen 16 Monaten mit vielen Pausen und über 100 Stunden Spielzeit gelang Alpharad das scheinbar Unmögliche: Er beendete Pokémon: Let's Go nur mit Shinies. Eine Leistung, die selbst hartgesottene Pokémon-Fans staunen lässt. Dass sein Starter-Pokémon dabei nie schillernd sein konnte, sei hier großzügig übersehen.

Im Nachhinein betrachtet hatte Alpharad den Vorteil, dass die Switch auch unterwegs funktioniert. So konnte er in dieser Zeit unter anderem nach Japan reisen und trotzdem weiter Pokémon sammeln. Stellt euch mal vor, er hätte in den 100 Stunden nicht das Haus verlassen können. Ob es so wichtig war, die 50 Shinies zu besitzen, steht auf einem anderen Blatt. Ein Shiny-Team hätte sicher auch ausgereicht.