Bier, Chips, ein paar Freunde auf eurer Couch und dieses Rennspiel machen den Freitagabend perfekt

Trackmania Turbo hat inzwischen über acht Jahre auf dem Buckel – trotzdem ist der Arcade-Racer noch immer eines der ersten Spiele, die ich auf meiner PS5 starte, wenn es sich ein paar meiner Freunde auf meiner Couch bequem gemacht haben. Denn vor allem der Hotseat-Modus sorgt für Spaß und Spannung – und das über etliche Stunden am Stück.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Der Hotseat-Modus von Trackmania Turbo ist einfach genial

„Was wollen wir denn zocken?“ – eine Frage, die so alt wie Videospiele selbst ist. Und durch die immer größer werdende Auswahl fällt die Entscheidung immer schwerer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr Zeit damit verbringe, mit meinen Freunden darüber zu diskutieren, was wir spielen, anstatt es dann auch wirklich zu spielen. Filmfans dürften das Problem an einem Netflix-Abend nur zu gut kennen.

Genau in solchen Momenten ziehe ich mein Ass aus dem Ärmel: Trackmania Turbo im Hotseat-Modus. Mit dem Arcade-Racer ist bislang noch jeder warm geworden und hier verfliegen die Stunden in Windeseile.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Über den automatischen Level-Editor lassen wir uns eine brandneue Rennstrecke generieren. Anschließend fahren wir nacheinander vom Start bis zur Ziellinie. Der Spieler mit der schlechtesten Zeit muss anschließend so lange weiterfahren, bis er mindestens die Bestzeit des Vorletzten schlägt.

Der Clou an der Sache: Jeder von uns hat nur eine begrenzte Menge an Sprit. Ist das Benzin aufgebraucht, fliegt man als Letzter raus und schaut fortan den verbleibenden Spielern dabei zu, wie sie versuchen, ihre Bestzeiten zu übertreffen und nicht ebenfalls als Letzter rausgekantet zu werden – ganz simpel also. Bis zu 8 Freunde können sich auf diese Weise miteinander messen.

Wie sich Trackmania Turbo spielt, könnt ihr euch in folgendem Gameplay-Walkthrough anschauen:

Trackmania Turbo – Gameplay-Walkthrough

Verrückte Strecken sorgen für ordentlich Abwechslung

Dass der krude automatische Streckeneditor manchmal verdammt kuriose Rennkurse aus dem digitalen Boden stampft, sorgt für zusätzlichen Spaß. Eine scharfe Kurve, die direkt hinter einem Boost-Feld platziert ist, ist da noch das kleinste Problem. Gleichzeitig sorgen diese kreativen Freiheiten, die sich der Algorithmus erlaubt, immer wieder für spektakuläre Abkürzungen, die den Verlauf des Matches noch einmal komplett auf den Kopf stellen können.

Und während wir uns so in den Anfangsrunden mit der Strecke vertraut machen, wird es zum Ende immer kompetitiver. Hier entscheidet dann auch schon mal eine Hundertstel Sekunde zwischen Sieg und Niederlage – und jeder fiebert mit und gibt gut gemeinte Ratschläge, wie man diese eine vermaledeite Kurve vorm Looping doch noch etwas enger nehmen kann.

Gepaart mit ein paar Packungen Chips und ausreichend Bier schafft ihr damit die perfekten Voraussetzungen für einen gelungenen Zockerabend mit euren Jungs – da spreche ich aus Erfahrung.

Auf der Suche nach weiteren Games, die ihr zusammen mit Freunden auf einem Bildschirm zocken könnt? Wir haben da eine üppige Auswahl für euch:

