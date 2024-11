Blizzard soll Remaster für Strategie-Klassiker planen, doch Fans sind beunruhigt

Eines Leaks zufolge arbeitet Blizzard an einem Remaster von Warcraft 2, doch Fans erinnern sich noch an Blizzards letzten Versuch.

Blizzard soll an Remaster von Warcraft 2 arbeiten

Warcraft 2 ist mittlerweile 29 Jahre alt, die Zeit für eine Neuauflage ist also durchaus reif. Laut einem Eintrag bei BlizzTrack könnte auch Entwickler Blizzard selbst zu diesem Schluss gekommen sein. Die Seite überwacht der Aktivitäten auf den Servern des Publishers und deckte einen Eintrag zu einer Warcraft II: Remastered Internal Alpha auf. (Quelle: blizztrack.com).

Demnach gibt es bei Blizzard bereits interne Tests für eine Neuauflage des Strategie-Klassikers. Der bekannte WoW-Leaker Stiven steuert über X außerdem noch das ein Logo und erste Artworks bei:

Wichtig: Hierbei handelt es sich um nicht bestätigte Leaks, die sich als falsch oder inhaltlich überholt herausstellen können. Sollte Blizzard eine offizielle Ankündigung planen, wäre wohl der 13. November 2024 der richtige Tag. Mit einem großen Livestream feiert das Unternehmen das 30. Jubiläum von Warcraft. (Quelle: Blizzard)

Schlechte Erinnerungen an Warcraft 3: Reforged

Der Nachfolger Warcraft 3, bekam mit Reforged bereits Anfang 2020 ein Remaster. Strategie-Fans freuten sich auf eine Neuauflage von einem der wohl besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten und wurden bitter enttäuscht. Das Spiel war technisch in einem schlechten Zustand und entsprach zu dem optisch nicht den im Vorfeld gezeigten Trailern.

Dazu kam, dass mit dem Release von Reforged Features wie Turniere, Clans, Spielen im LAN oder offline aus dem Original entfernt wurden. Eine Passage in den Nutzungsbedingungen sorgte ebenfalls für Kritik. Dort hieß es, dass alle von Spielern erstellten Inhalte Blizzard gehören.

Hintergrund ist die beliebte Map Defense of the Ancients, die als Grundlage für das gesamte MOBA-Genre bekannt ist und damit Multimillionen-Dollar-Spiele wie Valves DOTA 2 oder Riots League of Legends hervorbrachte. Eine solche Innovation durch die Fans wollte sich Blizzard beim Remaster nicht noch mal entgehen lassen.

Im Zuge der gesamten Kontroverse um Reforged sahen Kritiker darin vor allem, dass Blizzard den Profit über die Spieler stellt. Unter dem X-Post von Stiven erinnern sich viele Spieler an den Release von Reforged.

Es wird sich zeigen, ob es Blizzard bei einem möglichen Remaster von Warcraft 2 anders machen wird. Das Original lässt sich übrigens, genau wie der erste Teil, über das Battle.net spielen.

