Comeback auf der Xbox? Microsoft will alte Marvel-Hits zurückbringen

Die Activision-Übernahme von Microsoft könnte für Marvel-Fans bald einen positiven Nebeneffekt haben: Einem Insider zufolge plant Xbox nämlich, zwei beliebte, aber derzeit nicht verfügbare Superhelden-Spiele aus der Versenkung zurückzuholen.

Xbox plant Rückkehr von Marvel-Spielen

Industrie-Insider Nick Baker hat in dem Podcast der Website Xbox Era verkündet, dass Microsoft daran arbeitet, die beiden Marvel-Spiele Deadpool und Marvel Ultimate Alliance auf die aktuellen Xbox-Konsolen zu bringen.



Marvel Ultimate Alliance ist ein RPG aus dem Jahr 2006, das damals sowohl für die PS2 und PS3 als auch die Original-Xbox und Xbox 360 erschien, in dem ihr ein Team aus mächtigen Helden wie Wolverine, Spider-Man und Thor zusammenstellt, um Doctor Doom aufzuhalten.



Deadpool dagegen erschien 2013 für die PS3 und PS4 sowie Xbox 360 und Xbox One. In dem Third-Person-Shooter metzelt ihr euch als der titelgebende Söldner durch Gegnerhorden, während der Antiheld alle Vorgänge wie gewohnt frech kommentiert.

Auf YouTube könnt ihr euch den XboxEra-Podcast im Video ansehen – das Marvel-Gerücht wird ab Minute 104 erwähnt:

Beide Spiele sind derzeit weder digital noch in physischer Fassung erhältlich – wegen Lizenzproblemen zwischen Marvel und Activision. Dies könnte sich nun aber ändern, da Activision zu Xbox gehört und Microsoft an einem Deal mit Marvel arbeitet – wenn sich das Gerücht als wahr herausstellen sollte.

Xbox hofft auf Erfolg mit Marvel-Klassikern

Eine neue Lizenzvereinbarung zwischen Marvel und Microsoft könnte sich als Win-win-Situation für alle Seiten entpuppen. Für Xbox würde es sich sicherlich anbieten, auf der Erfolgswelle von Deadpool & Wolverine mitzuschwimmen und für Marvel dürfte sich ein entsprechender Deal finanziell ebenfalls lohnen.



Die größten Gewinner könnten aber natürlich die Gamer sein, denn auf diese Art würden zwei verloren geglaubte Spiele auf die aktuellen Konsolen zurückkehren und möglicherweise sogar den Grundstein für weitere Kooperationen dieser Art legen.

Vielleicht könnten die Marvel-Spiele dann sogar auf die PlayStation kommen – denn Xbox erlaubt wohl bald wieder einen Blockbuster-Port:

