Da lohnt sich das Kinoticket: 85 % aller Kritiker lieben neuen Animationsfilm

Sonic the Hedgehog 3 erhält von der Presse traumhafte Wertungen. Fans der Vorgänger können sich also Bedenken auf den dritten Teil mit Keanu Reeves und Jim Carrey freuen. Den Trailer zum Film seht ihr ganz oben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Sonic-Filme werden immer besser

Am 25. Dezember erscheint Sonic the Hedgehog 3 offiziell in den deutschen Kinos und offenbar hat es die Fortsetzung faustdick hinter den Ohren. Die internationale Presse bewertet den Animationsfilm überwiegend sehr gut. So sind aktuell 85 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Der Filmkritiker Matt Donato meint in seinem Fazit:

Sonic The Hedgehog 3 ist von Anfang bis Ende ein actiongeladenes Vergnügen, das selbst die stachligsten Green Hill Zone-Groupies begeistern dürfte. (Quelle: AV Club

Anzeige

Damit schneidet Sonic the Hedgehog 3 sogar nochmal eine ganze Ecke besser ab als die beliebten Vorgänger. Zum Vergleich: Der erste Film hält einen Kritiker-Score von 64 Prozent Zufriedenheit, während die Sonic the Hedgehog 2 auf einen Wert von 69 Prozent kommt. Wir haben es hier also mit einer Filmreihe zu tun, die offenbar mit jedem Teil besser wird.

Wer es übrigens gar nicht mehr abwarten kann, den Film zu sehen – viele Kinos bieten schon am 21. Dezember Previews an. Checkt dafür einfach mal die Kinos in eurer Nähe ab. Mit etwas Glück könnt ihr Sonic the Hedgehog 3 dann vier Tage früher sehen.

Das müsst ihr über Sonic the Hedgehog 3 wissen

In Sonic the Hedgehog 3 bekommen es der blaue Igel und seine Freude zum ersten Mal mit Shadow the Hedgehog zu tun. Der düstere Igel wird von John Wick höchstpersönlich gesprochen, Keanu Reeves. Weil Shadow unaufhaltsam scheint, tut sich Sonic sogar mit seinem Erzfeind Dr. Eggman, gespielt von Jim Carrey, zusammen, der ebenfalls noch ein Ass im Ärmel hat.

Anzeige

Inszeniert wird der dritte Film abermals von Regisseur James Fowler, der auch schon für die beiden Vorgänger verantwortlich war.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.