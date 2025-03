Dieses 25 Jahre alte Pokémon-Mysterium hat mir schlaflose Nächte bereitet

Pokémon steckt voller Mysterien und vor allem die ersten Generationen sind für einige Kuriositäten bekannt. Doch ein Rätsel hat Josua bis heute umtrieben. Welches das ist und wie es gelöst wurde, erklärt er euch im Video.

Transkript des Videos

Wozu gibt es eigentlich diesen Mew-Truck? Kennt ihr vielleicht alle: Pokémon Generation 1, wenn du auf der SS Anne stirbst oder White-outest, wie auch immer, Black-outest, dann kannst du später nochmal zurückkehren und dann da zur Seite surfen und da ist ein Truck.

Alle haben gesagt, setz irgendwas ein und dann ist da Mew runter. Den Truck gibt es nirgendwo sonst im Spiel. Warum ist der da? Weil der hat keinerlei Bewandnis und keiner sollte den jemals sehen.

Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt und stellt sich raus, (Danke an den YouTuber „The Obsessive Gamer“, der das rausgefunden hat) das ist so ein Überbleibsel von einer Stadt, die eigentlich hätte da sein müssen, aber dann wieder rausgepatcht wurde und nur dort hätte dieser Truck gestanden.

Die hat auch irgendwie so einen Namen, so Sun City oder sowas (es ist Sunny City), weil man da mit Glitches hingehen kann und sich die angucken kann. Aber die sieht natürlich total bescheuert aus.

Aber das ist super spannend, dass die sich einfach gedacht haben: „Ach, den Truck, den bemerkt bestimmt eh keiner, den lassen wir jetzt einfach da. “Und naja, hat jemand bemerkt und was da an absurden Ideen kam, wie man da an Mew rankommen soll.

Was war die absurdeste Idee, die euch einfällt? Ich weiß immer nur Stärke einsetzen. Irgendjemand hat mir auch mal erzählt, ich muss 99 Stunden oder so gespielt haben und dann kann ich dahin und dort Mew fangen. Jemand anders hat gesagt, du musst mit nem vollen Pokédex da hin. Die Gerüchte waren riesig und alles war falsch. Aber der Mew-Glitch hat funktioniert.

